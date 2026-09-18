Кадры с последней промышленной выставки эпохи Романовых покажут в «Росфото»

«Россия 1896» в экспозиции с 24 сентября.
Максим Дмитриев. Учебный воздухоплавательный парк (из альбома «Виды Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде»). 1896
24 сентября в музейно-выставочном центре «Росфото» стартует экспозиция «Россия 1896. К юбилею Нижегородской промышленной и художественной выставки». В залах появятся фотоснимки и подлинные предметы с последнего в истории Российской империи смотра достижений отечественной экономики и культуры. Среди прочего представят работы одного из пионеров российской социальной фотографии, дореволюционного нижегородского фотожурналиста Максима Дмитриева.
Всероссийские промышленные и художественные выставки проходили в царской России с 1829 года. Первая из них состоялась в Петербурге, на Васильевском острове, а спустя 67 лет, в 1896-м, Нижний Новгород принял 16-ю выставку, ставшую для эпохи правления Романовых последней.
В XIX веке Нижний Новгород называли «карманом России» как центр ярмарочной торговли. Всероссийская выставка, которая открылась в городе 28 мая 1896-го, стала самой масштабной: на ее организацию министр финансов Сергей Витте выделил свыше 10 миллионов рублей. Событие заняло 84 гектара (больше, чем Всемирная выставка 1889 года в Париже!) и втрое превзошло по площади московскую Всероссийскую выставку 1882 года.
За 120 дней в пространстве вырос целый город: павильоны, пруды, фонтаны, электрическая кольцевая дорога, два фуникулера, соединивших нижнюю и верхнюю части Нижнего Новгорода, а также новое здание театра, где весь сезон выступал Федор Шаляпин. Своими достижениями на выставке делились ученые Александр Попов, Дмитрий Менделеев, Климент Тимирязев, Петр Семенов-Тян-Шанский. Гостям представили первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе, а также первую в мире гиперболоидную башню, спроектированную инженером Владимиром Шуховым.
Максим Дмитриев. Интерьер художественного отдела (из альбома «Виды Всероссийской художественной промышленной выставки 1896»). 1896
Неизвестный автор. Строчка полотна. 1891–1896
Максим Дмитриев. Павильон искусств (из альбома «Виды Всероссийской Художественно-промышленной выставки 1896 г.»). 1896
Неизвестный автор. Роспись деревянной посуды. 1891–1896
Нижегородскую выставку посетили император Николай II с женой Александрой Федоровной, министры, иностранные делегации, политики, писатели и деятели культуры. Событие подвело итоги развития страны в XIX столетии.
Вместе с кадрами из собрания «Росфото» в экспозиции покажут предметы Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, Русского музея фотографии, Института истории материальной культуры РАН, Архива РАН и из частных коллекций. Проект приурочили к годовщине Нижегородской выставки: в этом году с ее проведения прошло 130 лет.
«Россия 1896» пробудет с 24 сентября по 22 ноября на Большой Морской, 35. Билеты в продаже на сайте «Росфото».
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