Кадры с последней промышленной выставки эпохи Романовых покажут в «Росфото»

24 сентября в музейно-выставочном центре «Росфото» стартует экспозиция «Россия 1896. К юбилею Нижегородской промышленной и художественной выставки». В залах появятся фотоснимки и подлинные предметы с последнего в истории Российской империи смотра достижений отечественной экономики и культуры. Среди прочего представят работы одного из пионеров российской социальной фотографии, дореволюционного нижегородского фотожурналиста Максима Дмитриева.

Всероссийские промышленные и художественные выставки проходили в царской России с 1829 года. Первая из них состоялась в Петербурге, на Васильевском острове, а спустя 67 лет, в 1896-м, Нижний Новгород принял 16-ю выставку, ставшую для эпохи правления Романовых последней.

В XIX веке Нижний Новгород называли «карманом России» как центр ярмарочной торговли. Всероссийская выставка, которая открылась в городе 28 мая 1896-го, стала самой масштабной: на ее организацию министр финансов Сергей Витте выделил свыше 10 миллионов рублей. Событие заняло 84 гектара (больше, чем Всемирная выставка 1889 года в Париже!) и втрое превзошло по площади московскую Всероссийскую выставку 1882 года.

За 120 дней в пространстве вырос целый город: павильоны, пруды, фонтаны, электрическая кольцевая дорога, два фуникулера, соединивших нижнюю и верхнюю части Нижнего Новгорода, а также новое здание театра, где весь сезон выступал Федор Шаляпин. Своими достижениями на выставке делились ученые Александр Попов, Дмитрий Менделеев, Климент Тимирязев, Петр Семенов-Тян-Шанский. Гостям представили первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе, а также первую в мире гиперболоидную башню, спроектированную инженером Владимиром Шуховым.