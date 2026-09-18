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Искусство

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Кадры с последней промышленной выставки эпохи Романовых покажут в «Росфото»

«Россия 1896» в экспозиции с 24 сентября.

Максим Дмитриев. Учебный воздухоплавательный парк (из альбома «Виды Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Максим Дмитриев. Учебный воздухоплавательный парк (из альбома «Виды Всероссийской художественно-промышленной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде»). 1896

24 сентября в музейно-выставочном центре «Росфото» стартует экспозиция «Россия 1896. К юбилею Нижегородской промышленной и художественной выставки». В залах появятся фотоснимки и подлинные предметы с последнего в истории Российской империи смотра достижений отечественной экономики и культуры. Среди прочего представят работы одного из пионеров российской социальной фотографии, дореволюционного нижегородского фотожурналиста Максима Дмитриева.

Всероссийские промышленные и художественные выставки проходили в царской России с 1829 года. Первая из них состоялась в Петербурге, на Васильевском острове, а спустя 67 лет, в 1896-м, Нижний Новгород принял 16-ю выставку, ставшую для эпохи правления Романовых последней.

В XIX веке Нижний Новгород называли «карманом России» как центр ярмарочной торговли. Всероссийская выставка, которая открылась в городе 28 мая 1896-го, стала самой масштабной: на ее организацию министр финансов Сергей Витте выделил свыше 10 миллионов рублей. Событие заняло 84 гектара (больше, чем Всемирная выставка 1889 года в Париже!) и втрое превзошло по площади московскую Всероссийскую выставку 1882 года.

За 120 дней в пространстве вырос целый город: павильоны, пруды, фонтаны, электрическая кольцевая дорога, два фуникулера, соединивших нижнюю и верхнюю части Нижнего Новгорода, а также новое здание театра, где весь сезон выступал Федор Шаляпин. Своими достижениями на выставке делились ученые Александр Попов, Дмитрий Менделеев, Климент Тимирязев, Петр Семенов-Тян-Шанский. Гостям представили первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе, а также первую в мире гиперболоидную башню, спроектированную инженером Владимиром Шуховым.

Максим Дмитриев. Интерьер художественного отдела (из альбома «Виды Всероссийской художественной промышленной выставки 1896»). 1896
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Максим Дмитриев. Интерьер художественного отдела (из альбома «Виды Всероссийской художественной промышленной выставки 1896»). 1896

Неизвестный автор. Строчка полотна. 1891–1896
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Неизвестный автор. Строчка полотна. 1891–1896

Максим Дмитриев. Павильон искусств (из альбома «Виды Всероссийской Художественно-промышленной выставки 1896 г.»). 1896
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Максим Дмитриев. Павильон искусств (из альбома «Виды Всероссийской Художественно-промышленной выставки 1896 г.»). 1896

Неизвестный автор. Роспись деревянной посуды. 1891–1896
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Неизвестный автор. Роспись деревянной посуды. 1891–1896

Нижегородскую выставку посетили император Николай II с женой Александрой Федоровной, министры, иностранные делегации, политики, писатели и деятели культуры. Событие подвело итоги развития страны в XIX столетии.

Вместе с кадрами из собрания «Росфото» в экспозиции покажут предметы Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника, Русского музея фотографии, Института истории материальной культуры РАН, Архива РАН и из частных коллекций. Проект приурочили к годовщине Нижегородской выставки: в этом году с ее проведения прошло 130 лет.

«Россия 1896» пробудет с 24 сентября по 22 ноября на Большой Морской, 35. Билеты в продаже на сайте «Росфото».

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