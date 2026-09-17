Уникальные кадры Ленинграда 1940—1980-х годов покажут на выставке в фотогалерее «Точка»

19 сентября в архитектурной фотогалерее «Точка» стартует выставка «Ленинград неоклассический». В экспозицию войдут кадры, сделанные сотрудниками фотолаборатории Академии художеств СССР с конца 1940-х до начала 1980-х годов. Снимки шести авторов: Александра и Владимира Григорьевых, Михаила Ерошева, Марии Жуковой и Владимира Стрекалова — покажут публике впервые.

Кураторами выставки стали кандидат искусствоведения, профессор Международной академии архитектуры Алексей Белоножкин и начальник отдела негативов и фоторепродукций Научного архива РАХ Екатерина Водостоева. Для проекта они отобрали снимки, на которых целенаправленно фиксировали облик построек. Кадры создавали для научной работы и выставок Академии, но теперь их открывают для всех как исторические свидетельства и элемент наследия ленинградской школы фотографии.