Уникальные кадры Ленинграда 1940—1980-х годов покажут на выставке в фотогалерее «Точка»

Архивные архитектурные снимки сотрудников Академии художеств впервые представят публике 19 сентября.
19 сентября в архитектурной фотогалерее «Точка» стартует выставка «Ленинград неоклассический». В экспозицию войдут кадры, сделанные сотрудниками фотолаборатории Академии художеств СССР с конца 1940-х до начала 1980-х годов. Снимки шести авторов: Александра и Владимира Григорьевых, Михаила Ерошева, Марии Жуковой и Владимира Стрекалова — покажут публике впервые.
Кураторами выставки стали кандидат искусствоведения, профессор Международной академии архитектуры Алексей Белоножкин и начальник отдела негативов и фоторепродукций Научного архива РАХ Екатерина Водостоева. Для проекта они отобрали снимки, на которых целенаправленно фиксировали облик построек. Кадры создавали для научной работы и выставок Академии, но теперь их открывают для всех как исторические свидетельства и элемент наследия ленинградской школы фотографии.
Алексей Белоножкин
Куратор выставки
Волей-неволей они запечатлели жизнь самих зданий, не дошедшие до наших дней детали декора, непривычные для нас градостроительные ситуации: завершение достройки знаменитого “Дома с башней” у Московского парка Победы, утраченные статуи на фасадах ансамбля жилых домов напротив того же парка, площадку на пересечении Каменноостровского и Кронверкского проспектов без памятника Максиму Горькому. Не говоря уже о зафиксированных почти везде пресловутых “приметах времени”: облике горожан, деталях повседневной жизни, автомобилях, городском транспорте. Фотографии являют образ единого — классического — города, города ордерной архитектуры, ставшего в 1930−1950-е годы полноправным преемником Старого Петербурга.
Фотогалерея «Точка», в которой пройдет выставка, — совместный проект библиотеки и арт-резиденции «ШКАФ», а также издательского дома «Балтикум». До 2022 года «Балтикум» издавал региональный журнал об архитектуре «Проект Балтия», который основали искусствовед Владимир Фролов и архитектор Барт Голдхорн. Сейчас издательство выпускает каталоги выставок, книги об искусстве и градостроительстве, а также проводит спецсобытия.
«Ленинград неоклассический» открывается 19 сентября в 16:00 и пробудет до 30 октября на Маршала Тухачевского, 31. Вход на выставку свободный, на открытие — по регистрации.
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