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Лекции о Елене Гуро, «Синем всаднике» и «Бубновом валете» прочитают в Музее петербургского авангарда

На осень запланировали два цикла встреч: о малоизвестных авангардистах и знаковых арт-объединениях 1910-х годов.

Писательница и художница Елена Гуро
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музея петербургского авангарда

Писательница и художница Елена Гуро

Музей петербургского авангарда поделился лекционными планами на ближайший сезон. С сентября по декабрь в стенах восстановленного деревянного дома на Карповке, где жили художники Михаил Матюшин и Елена Гуро, расскажут о малоизвестных художниках первой половины XX века и о знаковых арт-объединениях: от «Бубнового валета» до «Ослиного хвоста».

17 сентября стартует цикл встреч «Открывая имена авангарда». Первую лекцию посвятят Елене Гуро — автору книг «Небесные верблюжата» и «Шарманка», а также узнаваемых картин с кошками и игрушками. Героями следующих выступлений станут художники Савелий Шлейфер (1 октября), Александр Гауш (19 ноября) и Варвара Бубнова (17 декабря). Курс лекций прочитает научный сотрудник Музея истории Петербурга Артем Бильчук.

С 24 сентября по 24 декабря продлится цикл «Авангардные объединения 1910-х годов». О созданном Матюшиным и Гуро «Союзе молодежи» (24 сентября), «Бубновом валете» с участием Петра Кончаловского и Ильи Машкова (29 октября), группе Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой «Ослиный хвост» (26 ноября), а также «Синем всаднике» Василия Кандинского и Франца Марка (24 декабря) расскажет методист Музея петербургского авангарда Людмила Васильева.

Также 12 декабря в 15:00 состоится лекция «Осенний сон: от книги Елены Гуро к спектаклю Михаила Матюшина». Исследовательскими находками о пьесе и ее музыкальной инсценировке поделится музыковед, культуролог, автор книги «Михаил Матюшин: баяч будущего» Сергей Уваров.

Встречи пройдут на Профессора Попова, 10. Билеты в продаже на сайте музея.

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