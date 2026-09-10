В галерее Евгения Шутко работает выставка Елены Шаргановой «Сеть сигналов»

Звуковое оформление для проекта создал композитор Алексей Ретинский.
Героини Шаргановой — то ли ожившие фарфоровые фигурки из советского серванта, то ли парковые скульптуры, оторвавшиеся от земли. Они взлетают над сталинскими высотками и хрущевками, стремясь в пространство утопии. Картины сопровождает переосмысленная и переработанная композиция «Части целого», написанная Ретинским когда-то для грандиозной выставки «ДК СССР», которая была приурочена к 100-летию образования Советского Союза. Визуальная и звуковая составляющие создают целостный образ проекта.
Михаил Сидлин,
эксперт, историк искусства, куратор выставки
Линии времени сходятся в точках пространства. Текстильные объекты Елены Шаргановой образованы пересечением потоков частиц, текущих из прошлого в будущее и из будущего в прошлое. Советские барышни взлетают в «голубые города», распланированные утопистами двадцатых, и каменеют, попадая в пространство постиндустриального мегаполиса. «Сеть сигналов» — женский портрет на фоне невозможного. Сочетание иллюзии и ностальгии создает уникальный эмоциональный рисунок этих работ. Иллюзия превращает старые фабрики и мрачные хрущнвки во дворцы, над которыми парят девушки, освобожденные от собственного веса. Утрата иллюзий цементирует воздух, в котором взлет неизбежно оборачивается падением.
Елена давно исследует темы исторической памяти, личной и коллективной идентичности, а также ностальгии. Она работает на стыке разных медиа, создавая многослойные произведения из: текстиля, ручной вышивки, керамики, фотопечати и архивных семейных документов. Рукодельный коллаж, исторические документы, фотографии становятся основой для авторских и нейросетевых генераций. Выставка продолжает ряд проектов Шаргановой, показанных в 2025-26 годах на персональных выставках в Москве.
Выставка работает до 19 сентября.
Адрес: Большой Девятинский пер. 5
По предварительной договоренности.
+7 925 502-37-92 Евгений Шутко
www.choutko.com
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