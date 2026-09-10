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Искусство

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В галерее Евгения Шутко работает выставка Елены Шаргановой «Сеть сигналов»

Звуковое оформление для проекта создал композитор Алексей Ретинский.

Предоставлено галереей Евгения Шутко
Предоставлено галереей Евгения Шутко
Предоставлено галереей Евгения Шутко
Предоставлено галереей Евгения Шутко
Предоставлено галереей Евгения Шутко

Героини Шаргановой — то ли ожившие фарфоровые фигурки из советского серванта, то ли парковые скульптуры, оторвавшиеся от земли. Они взлетают над сталинскими высотками и хрущевками, стремясь в пространство утопии. Картины сопровождает переосмысленная и переработанная композиция «Части целого», написанная Ретинским когда-то для грандиозной выставки «ДК СССР»,  которая была приурочена к 100-летию образования Советского Союза. Визуальная и звуковая составляющие создают целостный образ проекта.

 

Михаил Сидлин,

эксперт, историк искусства, куратор выставки

Линии времени сходятся в точках пространства. Текстильные объекты Елены Шаргановой образованы пересечением потоков частиц, текущих из прошлого в будущее и из будущего в прошлое. Советские барышни взлетают в «голубые города», распланированные утопистами двадцатых, и каменеют, попадая в пространство постиндустриального мегаполиса. «Сеть сигналов» — женский портрет на фоне невозможного. Сочетание иллюзии и ностальгии создает уникальный эмоциональный рисунок этих работ. Иллюзия превращает старые фабрики и мрачные хрущнвки во дворцы, над которыми парят девушки, освобожденные от собственного веса. Утрата иллюзий цементирует воздух, в котором взлет неизбежно оборачивается падением.

Елена давно исследует темы исторической памяти, личной и коллективной идентичности, а также ностальгии. Она работает на стыке разных медиа, создавая многослойные произведения из: текстиля, ручной вышивки, керамики, фотопечати и архивных семейных документов. Рукодельный коллаж, исторические документы, фотографии становятся основой для авторских и нейросетевых генераций. Выставка продолжает ряд проектов Шаргановой, показанных в 2025-26 годах на персональных выставках в Москве.

Выставка работает до 19 сентября.

Адрес: Большой Девятинский пер. 5
По предварительной договоренности.
+7 925 502-37-92 Евгений Шутко
www.choutko.com

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