В галерее Евгения Шутко работает выставка Елены Шаргановой «Сеть сигналов»

эксперт, историк искусства, куратор выставки

Линии времени сходятся в точках пространства. Текстильные объекты Елены Шаргановой образованы пересечением потоков частиц, текущих из прошлого в будущее и из будущего в прошлое. Советские барышни взлетают в «голубые города», распланированные утопистами двадцатых, и каменеют, попадая в пространство постиндустриального мегаполиса. «Сеть сигналов» — женский портрет на фоне невозможного. Сочетание иллюзии и ностальгии создает уникальный эмоциональный рисунок этих работ. Иллюзия превращает старые фабрики и мрачные хрущнвки во дворцы, над которыми парят девушки, освобожденные от собственного веса. Утрата иллюзий цементирует воздух, в котором взлет неизбежно оборачивается падением.