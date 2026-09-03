Выставку о шахматах в Музее Набокова откроет арт-объединение Parazit

4 сентября в Зеленой гостиной Музея Набокова открывается выставка «Защита клетчатого поля», посвященная шахматам. В экспозицию войдут произведения 27 художников объединения Parazit, созданные под вдохновением от набоковских романов «Защита Лужина» и «Истинная жизнь Себастьяна Найта», а также от самой игры.

Владимир Набоков был сильным игроком и сделал шахматы одним из символов своего литературного мира наравне с бабочками. В 1970 году он опубликовал двуязычный сборник «Poems and Problems» («Стихи и задачи»), в который вместе со стихами вошли шахматные задачи.

Выставка группы Parazit сталкивает анархистский дух искусства и математически незыблемую игру. В гостиной дома-музея появятся объекты, живопись и графика.

Куратором проекта выступил Стас Казимов. Свои работы покажет сам куратор, а также Александр Помидоркин, Лиза Хорева, Павел Борисенко, Татьяна Дубовская, Алексей Слон, Александр Малышкин, Александра Нефедова-Глейзер, Вадим Бондаренко, Franka Wonka, Ксения Макаренко, Зина Николаева, Коля Садовник, Данил Андреев, Игорь Яновский, Марина Копнина, Вера Светлова, Эмилия Санги, Андрей Сикорский, Софья Григорьева, Юлия Мортиис, Mar, Герда Ваас, Лиза Иванова, Лина Кордюченко, София Ковалева и Елена Струкова.