В галерее Ленинград Центра открылась персональная выставка Романа Ляпина «Диалог с небом»

Экспозиция объединяет абстрактные работы и пейзажи, посвященные пространству света и воздуха. Небо у Романа Ляпина — самостоятельный образ памяти, размышления и внутреннего поиска, граница между видимым и невидимым, между земным и вечным. Художник исследует не столько конкретный пейзаж, сколько состояние пространства: переходы света и тени, сложные отношения холодных и теплых оттенков, вибрацию воздуха, в которой рождается ощущение глубины и бесконечного движения.
Особое место занимает серия работ, находящаяся на границе абстракции и фигуративности. Это произведения, где изображение постепенно освобождается от привычной формы, превращаясь в исследование цвета, фактуры и эмоционального состояния. В этих работах художник соединяет импульс абстрактного выражения с узнаваемыми образами человека и природы, создавая пространство между реальностью и воображением.
Роман Ляпин
художник
Мне всегда было интересно показать тот момент, где заканчивается горизонт и начинается небо. Этот переход кажется простым, но в нем скрыта сложнейшая структура света, воздуха, пространства. Хочется добиться ощущения, будто картина светится изнутри.
Вход свободный
0+
Комментарии (0)