В галерее Ленинград Центра открылась персональная выставка Романа Ляпина «Диалог с небом»

Экспозиция объединяет абстрактные работы и пейзажи, посвященные пространству света и воздуха. Небо у Романа Ляпина — самостоятельный образ памяти, размышления и внутреннего поиска, граница между видимым и невидимым, между земным и вечным. Художник исследует не столько конкретный пейзаж, сколько состояние пространства: переходы света и тени, сложные отношения холодных и теплых оттенков, вибрацию воздуха, в которой рождается ощущение глубины и бесконечного движения.