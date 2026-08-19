Работы Уорхола, Бойса, Баския, Новикова из собрания Русского музея покажут в московском центре «ЗИЛАРТ»

5 сентября на втором этаже московского музея «ЗИЛАРТ» открывается выставка «Русский музей в ЗИЛАРТЕ. Шедевры искусства второй половины ХХ века. Дар Петера и Ирене Людвиг». В экспозицию войдут более 100 произведений, в том числе работы Жана-Мишеля Баския, Энди Уорхола, Йозефа Бойса, Роя Лихтенштейна, Ансельма Кифера, Роберта Раушенберга, Пабло Пикассо, Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова и Тимура Новикова.

Коллекционеры Петер и Ирена Людвиг одними из первых стали покупать художников СССР, ГДР, Восточной Европы и Кубы — наравне с американскими и немецкими звездами. С именем Людвигов связаны 11 музеев и художественных институций по всему миру, а в 1994 году их дар сформировал одну из самых актуальных для российского арт-пространства коллекций Русского музея. Обычно ее экспонируют в Мраморном дворце.

Дар охватывает американский поп-арт и гиперреализм, немецкий неоэкспрессионизм и живопись ГДР, кубинскую и латиноамериканскую школы, московский концептуализм и фигуративизм. Среди авторов, чьи работы зрители увидят на выставке: Клас Олденбург, Джаспер Джонс, Георг Базелиц, Йорг Иммендорф, Маркус Люперц, Ральф Гоингс, Роберт Бехтле, Вернер Тюбке, Белкис Айон, Клаудио Браво, Владимир Янкилевский, Игорь Макаревич, Дмитрий Жилинский и Наталья Нестерова.