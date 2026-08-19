Работы Уорхола, Бойса, Баския, Новикова из собрания Русского музея покажут в московском центре «ЗИЛАРТ»

Гастроли экспозиции «Дар Петера и Ирене Людвиг» стартуют 5 сентября.
Вольфганг Маттойер. Добрый день II. 1975
5 сентября на втором этаже московского музея «ЗИЛАРТ» открывается выставка «Русский музей в ЗИЛАРТЕ. Шедевры искусства второй половины ХХ века. Дар Петера и Ирене Людвиг». В экспозицию войдут более 100 произведений, в том числе работы Жана-Мишеля Баския, Энди Уорхола, Йозефа Бойса, Роя Лихтенштейна, Ансельма Кифера, Роберта Раушенберга, Пабло Пикассо, Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова и Тимура Новикова.
Коллекционеры Петер и Ирена Людвиг одними из первых стали покупать художников СССР, ГДР, Восточной Европы и Кубы — наравне с американскими и немецкими звездами. С именем Людвигов связаны 11 музеев и художественных институций по всему миру, а в 1994 году их дар сформировал одну из самых актуальных для российского арт-пространства коллекций Русского музея. Обычно ее экспонируют в Мраморном дворце.
Дар охватывает американский поп-арт и гиперреализм, немецкий неоэкспрессионизм и живопись ГДР, кубинскую и латиноамериканскую школы, московский концептуализм и фигуративизм. Среди авторов, чьи работы зрители увидят на выставке: Клас Олденбург, Джаспер Джонс, Георг Базелиц, Йорг Иммендорф, Маркус Люперц, Ральф Гоингс, Роберт Бехтле, Вернер Тюбке, Белкис Айон, Клаудио Браво, Владимир Янкилевский, Игорь Макаревич, Дмитрий Жилинский и Наталья Нестерова.
Музей «ЗИЛАРТ», который станет площадкой для московских гастролей дара, создали коллекционеры. Для институции важна личная оптика, вкус, интуиция и круг интересов, которые всегда отражает частное собрание. «Коллекцию Людвига» здесь представят как историю личного выбора, последовательного интереса и многолетней увлеченности.
Куратором выставки стал заведующий Отделом новейших течений Русского музея и художественный консультант музея «ЗИЛАРТ» Александр Боровский. Архитектор проекта — Эрик Белоусов.
«Русский музей в ЗИЛАРТЕ. Шедевры искусства второй половины ХХ века. Дар Петера и Ирене Людвиг» пробудет с 5 сентября 2026-го до 7 февраля 2027-го на бульваре Братьев Весниных, 3. Билеты в продаже на сайте, в кассе и терминалах выставочного центра.
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