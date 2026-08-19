Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Работы Уорхола, Бойса, Баския, Новикова из собрания Русского музея покажут в московском центре «ЗИЛАРТ»

Гастроли экспозиции «Дар Петера и Ирене Людвиг» стартуют 5 сентября.

Вольфганг Маттойер. Добрый день II. 1975
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Вольфганг Маттойер. Добрый день II. 1975

5 сентября на втором этаже московского музея «ЗИЛАРТ» открывается выставка «Русский музей в ЗИЛАРТЕ. Шедевры искусства второй половины ХХ века. Дар Петера и Ирене Людвиг». В экспозицию войдут более 100 произведений, в том числе работы Жана-Мишеля Баския, Энди Уорхола, Йозефа Бойса, Роя Лихтенштейна, Ансельма Кифера, Роберта Раушенберга, Пабло Пикассо, Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Виктора Пивоварова и Тимура Новикова.

Коллекционеры Петер и Ирена Людвиг одними из первых стали покупать художников СССР, ГДР, Восточной Европы и Кубы — наравне с американскими и немецкими звездами. С именем Людвигов связаны 11 музеев и художественных институций по всему миру, а в 1994 году их дар сформировал одну из самых актуальных для российского арт-пространства коллекций Русского музея. Обычно ее экспонируют в Мраморном дворце.

Дар охватывает американский поп-арт и гиперреализм, немецкий неоэкспрессионизм и живопись ГДР, кубинскую и латиноамериканскую школы, московский концептуализм и фигуративизм. Среди авторов, чьи работы зрители увидят на выставке: Клас Олденбург, Джаспер Джонс, Георг Базелиц, Йорг Иммендорф, Маркус Люперц, Ральф Гоингс, Роберт Бехтле, Вернер Тюбке, Белкис Айон, Клаудио Браво, Владимир Янкилевский, Игорь Макаревич, Дмитрий Жилинский и Наталья Нестерова.

Владимир Янкилевский. Триптих № 14. Автопортрет (Памяти отца). 1987
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Владимир Янкилевский. Триптих № 14. Автопортрет (Памяти отца). 1987

Павлос. Гардероб IV. 1968
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Павлос. Гардероб IV. 1968

Анне Бернинг. Книги по искусству. 1991
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Анне Бернинг. Книги по искусству. 1991

Зигхард Гилле. Гала и Дали. 1983
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Зигхард Гилле. Гала и Дали. 1983

Музей «ЗИЛАРТ», который станет площадкой для московских гастролей дара, создали коллекционеры. Для институции важна личная оптика, вкус, интуиция и круг интересов, которые всегда отражает частное собрание. «Коллекцию Людвига» здесь представят как историю личного выбора, последовательного интереса и многолетней увлеченности.

Куратором выставки стал заведующий Отделом новейших течений Русского музея и художественный консультант музея «ЗИЛАРТ» Александр Боровский. Архитектор проекта — Эрик Белоусов.

«Русский музей в ЗИЛАРТЕ. Шедевры искусства второй половины ХХ века. Дар Петера и Ирене Людвиг» пробудет с 5 сентября 2026-го до 7 февраля 2027-го на бульваре Братьев Весниных, 3. Билеты в продаже на сайте, в кассе и терминалах выставочного центра.

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: