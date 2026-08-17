Для арт-фестиваля KGallery «Из профессорской квартиры» впервые откроют здание Конюшенного музея XIX века

С 18 по 20 сентября KGallery в десятый раз проведет «Из профессорской квартиры» — ярмарку искусства, которую масштабируют в фестиваль. Площадкой станет историческое здание бывшего музея придворных экипажей на Конюшенной площади, которое впервые откроют для широкой публики. В программе — маркет искусства, концерт и перфоманс, выставка, лекции, экскурсии, кино и мастер-классы.

Придворные конюшни на берегу Мойки построили в 1720–1723 годах по проекту архитектора Николая Гербеля. В первой половине XIX века часть комплекса приспособили под музей «для седельной казны», а в 1857–1860 годах по проекту архитектора Петра Садовникова возвели здание Конюшенного музея. В нем хранились парадные экипажи императорской семьи, статс-ливреи и другие предметы Придворного конюшенного ведомства. Корпус сохранился до наших дней — именно там пройдет «Из профессорской квартиры».

Ярмарка под эгидой KGallery появилась в 2017 году. Событие объединяет коллекционеров редкой живописи и графики. По традиции в сентябре представят сотни произведений ленинградских классиков, художников-нонконформистов, а также современных авторов.

В этом году программу дополнит круглый стол «Стрит-арт хранения» об искусстве уличной волны, а Музей ОБЭРИУ расскажет о коллекционировании и поделится опытом запуска частного мемориального пространства. Совместно с Новой сценой Александринского театра организуют концерт и перформанс. Школа дизайна НИУ ВШЭ проведет мастер-классы, а прокатная компания A-ONE готовит кинопоказ.

Специально к фестивалю междисциплинарные художники Кирилл Или и Анатолий Павлов создадут выставку по мотивам артефактов, обнаруженных в разных частях исторического здания Конюшенного двора. Дуэт использует авторскую технику рисования дымом — дымографику, а также работает с инсталляциями, арт-объектами и мем-артом.

Лекции, медиации и фуд-зона «Из профессорской квартиры» ждут с 18 по 20 сентября на Конюшенной площади, 2. Подробная программа появится ближе к дате. Билеты в продаже на сайте галереи.

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