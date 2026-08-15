Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Эрмитаже отреставрировали золотой кубок и солонку из Бриллиантовой кладовой

Оба предмета связаны с историей Российского императорского дома.

Фото: пресс-служба Эрмитажа

В Эрмитаже завершили реставрацию двух драгоценных экспонатов из Бриллиантовой кладовой — золотого кубка и солонки конца XVIII века. Работы выполнили сотрудники Лаборатории научной реставрации драгоценных и археологических металлов Эрмитажа.

Реставрация длилась около года. Специалисты провели комплексное исследование, удалили следы предыдущих реставраций, очистили предметы от загрязнений, с помощью лазерной сварки устранили трещины и разрывы металла, исправили деформации, восстановили утраты эмали и закрепили драгоценные камни.

Золотой кубок был подарен Екатериной II внуку, князю Александру Павловичу, в честь его свадьбы с княгиней Елизаветой Алексеевной. Позже кубок использовался и при бракосочетаниях других членов императорской семьи.

Второй экспонат, золотая солонка со съемной крышкой, была поднесена Павлу I в 1797 году от имени московского купечества. Ее изготовил датский мастер Иван (Йохан) Краг, работавший по заказам императорского двора, рассказали в пресс-службе Эрмитажа.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: