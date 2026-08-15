В Эрмитаже отреставрировали золотой кубок и солонку из Бриллиантовой кладовой

В Эрмитаже завершили реставрацию двух драгоценных экспонатов из Бриллиантовой кладовой — золотого кубка и солонки конца XVIII века. Работы выполнили сотрудники Лаборатории научной реставрации драгоценных и археологических металлов Эрмитажа.

Реставрация длилась около года. Специалисты провели комплексное исследование, удалили следы предыдущих реставраций, очистили предметы от загрязнений, с помощью лазерной сварки устранили трещины и разрывы металла, исправили деформации, восстановили утраты эмали и закрепили драгоценные камни.

Золотой кубок был подарен Екатериной II внуку, князю Александру Павловичу, в честь его свадьбы с княгиней Елизаветой Алексеевной. Позже кубок использовался и при бракосочетаниях других членов императорской семьи.

Второй экспонат, золотая солонка со съемной крышкой, была поднесена Павлу I в 1797 году от имени московского купечества. Ее изготовил датский мастер Иван (Йохан) Краг, работавший по заказам императорского двора, рассказали в пресс-службе Эрмитажа.