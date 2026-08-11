В МИСП покажут скульптуры Александра Гордина, Дмитрия Вердияну, Павла Игнатьева и Владимира Колесникова

«Архитектура мифа. Металл. Камень. Цвет» в экспозиции с 14 августа.
Владимир Колесников
14 августа в Музее искусства Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП) стартует выставка «Архитектура мифа: Металл, Камень и Цвет». Проект посвятили современной скульптуре разных направлений и школ, точками сборки для которой служат материалы и расхожие мифические образы. В экспозицию войдут работы Александра Гордина, Дмитрия Вердияну, Павла Игнатьева и Владимира Колесникова.
Специально для выставки Павел Игнатьев создал инсталляцию «Сублимация детских страхов». Композиция представляет собой ряд подушек — от самой маленькой до огромной, которая застревает в дверном проеме. Через пластику фигур художник исследует механизмы психологической защиты, возникающие у взрослых людей на основе детских переживаний. Работу дополнит видеопроекция «Барабанщик».
Творчество Александра Гордина охватывает от ювелирной до экстерьерной пластики. На выставке появится его серия «Металлическая графика» (2010), а также скульптура «Леда и лебедь» (2012).
В скульптурах Дмитрия Вердияну появляются почти архаичные формы, которым соответствует и выбранный материал — гранит. В композиции «Инь и Ян (борьба)» (2007) автор визуализирует диалектику единства и противостояния.
Владимир Колесников обращается к узнаваемым персонажам из истории и культуры. В своих скульптурах он переосмысливает среди прочих образы Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Николая Гоголя, Федора Достоевского и Антона Чехова.
«Архитектура мифа: Металл, Камень и Цвет» объединит работы мастеров с 14 августа до 27 сентября на канале Грибоедова, 101–103. Вход по билетам музея.
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