В МИСП покажут скульптуры Александра Гордина, Дмитрия Вердияну, Павла Игнатьева и Владимира Колесникова

14 августа в Музее искусства Петербурга ХХ-ХХI веков (МИСП) стартует выставка «Архитектура мифа: Металл, Камень и Цвет». Проект посвятили современной скульптуре разных направлений и школ, точками сборки для которой служат материалы и расхожие мифические образы. В экспозицию войдут работы Александра Гордина, Дмитрия Вердияну, Павла Игнатьева и Владимира Колесникова.

Специально для выставки Павел Игнатьев создал инсталляцию «Сублимация детских страхов». Композиция представляет собой ряд подушек — от самой маленькой до огромной, которая застревает в дверном проеме. Через пластику фигур художник исследует механизмы психологической защиты, возникающие у взрослых людей на основе детских переживаний. Работу дополнит видеопроекция «Барабанщик».

Творчество Александра Гордина охватывает от ювелирной до экстерьерной пластики. На выставке появится его серия «Металлическая графика» (2010), а также скульптура «Леда и лебедь» (2012).