Эрмитажный кот Манеж стал сотрудником Цирка Чинизелли

Первый малый кот в стенах цирка будет защищать здание от грызунов.
Манеж — новый хранитель Цирка Чинизелли на Фонтанке
6 августа эрмитажный кот Манеж перешел на работу в Цирк Чинизелли на Фонтанке. Новый хвостатый сотрудник станет символом места и защитит здание от грызунов.
Манежу три года. Котенок с детства был озорным и проворным и очень любил внимание — этим он заслужил свою кличку. «Хоть и бесконечно ручной, он готов не только охотиться за мышами и крысами, но и быть "кошачьим пресс-секретарем" Цирка, ответственным за создание доброй атмосферы вокруг своего нового места работы», — отмечает помощник генерального директора Эрмитажа Мария Халтунен.
Сотрудники Эрмитажа передали Манежа новым нанимателям в историческом здании Цирка Чинизелли. После церемонии кота осмотрела главный ветеринарный врач цирка Надежда Родина. Она заключила, что пушистый хранитель совершенно здоров и готов к работе.
На новом месте Манежа ждет оборудованный домик для отдыха и сна, сбалансированное питание, ветеринарное сопровождение и забота. Цирк обещает регулярно направлять в Эрмитаж отчеты о состоянии кота и его медицинских процедурах.
Редакция Собака.ru желает Манежу успехов на новом посту.
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