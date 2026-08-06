Эрмитажный кот Манеж стал сотрудником Цирка Чинизелли

Сотрудники Эрмитажа передали Манежа новым нанимателям в историческом здании Цирка Чинизелли. После церемонии кота осмотрела главный ветеринарный врач цирка Надежда Родина. Она заключила, что пушистый хранитель совершенно здоров и готов к работе.

На новом месте Манежа ждет оборудованный домик для отдыха и сна, сбалансированное питание, ветеринарное сопровождение и забота. Цирк обещает регулярно направлять в Эрмитаж отчеты о состоянии кота и его медицинских процедурах.

Редакция Собака.ru желает Манежу успехов на новом посту.

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