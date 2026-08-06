Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Эрмитажный кот Манеж стал сотрудником Цирка Чинизелли

Первый малый кот в стенах цирка будет защищать здание от грызунов.

Манеж — новый хранитель Цирка Чинизелли на Фонтанке
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Манеж — новый хранитель Цирка Чинизелли на Фонтанке

6 августа эрмитажный кот Манеж перешел на работу в Цирк Чинизелли на Фонтанке. Новый хвостатый сотрудник станет символом места и защитит здание от грызунов.

Манежу три года. Котенок с детства был озорным и проворным и очень любил внимание — этим он заслужил свою кличку. «Хоть и бесконечно ручной, он готов не только охотиться за мышами и крысами, но и быть "кошачьим пресс-секретарем" Цирка, ответственным за создание доброй атмосферы вокруг своего нового места работы», — отмечает помощник генерального директора Эрмитажа Мария Халтунен.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Государственного Эрмитажа

Сотрудники Эрмитажа передали Манежа новым нанимателям в историческом здании Цирка Чинизелли. После церемонии кота осмотрела главный ветеринарный врач цирка Надежда Родина. Она заключила, что пушистый хранитель совершенно здоров и готов к работе.

На новом месте Манежа ждет оборудованный домик для отдыха и сна, сбалансированное питание, ветеринарное сопровождение и забота. Цирк обещает регулярно направлять в Эрмитаж отчеты о состоянии кота и его медицинских процедурах.

Редакция Собака.ru желает Манежу успехов на новом посту.

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: