Государственная Третьяковская галерея готовит выставку пейзажной фотографии

Стать участником экспозиции есть шанс и у современных авторов, снимающих на смартфон. Рядом с профессионалами пейзажной фотографии будут выставлены работы победителей XMAGE — конкурса HUAWEI, который компания проводит уже почти десять лет. Регистрация на участие в конкурсе XMAGE Awards 2025 открыта на официальном сайте HUAWEI в разделе Community. Заявки принимаются до 30 августа 2026.