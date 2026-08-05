Государственная Третьяковская галерея готовит выставку пейзажной фотографии

Государственная Третьяковская галерея анонсировала выставку пейзажной фотографии, объединившую около 130 произведений более 30 авторов. Многие из работ демонстрируются впервые. Хронологические рамки экспозиции охватывают период с конца XIX века до наших дней. Помимо произведений из собрания ГТГ, зрители увидят работы победителей конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE.
Выставка прослеживает эволюцию фотографического интереса к русской природе — от первых опытов, ориентированных на традиции живописи (работы Евгения Вишнякова, Николая Мещерина и Игоря Грабаря), до современных художественных практик (в том числе снимки перформансов группы «Коллективные действия», экспериментов с «артефактами» Франциско Инфанте и произведений лэнд-арта Николая Полисского).
Стать участником экспозиции есть шанс и у современных авторов, снимающих на смартфон. Рядом с профессионалами пейзажной фотографии будут выставлены работы победителей XMAGE — конкурса HUAWEI, который компания проводит уже почти десять лет. Регистрация на участие в конкурсе XMAGE Awards 2025 открыта на официальном сайте HUAWEI в разделе Community. Заявки принимаются до 30 августа 2026.
Фото предоставлены пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
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