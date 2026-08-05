Выставка-мастерская Анастасии Москалевой открывается в галерее Open You

«Открытые системы» начнут работу 6 августа.
Анастасия Москалева. Graphic warning. 2024
6 августа в галерее Open You стартует выставка «Открытые системы». Пространство экспозиции превратят в открытую мастерскую Анастасии Москалевой. Помимо полотен художницы, в отдельные часы посетители смогут увидеть ее рабочий процесс в режиме реального времени.
Москалева занимается живописью, графикой и тотальными инсталляциями. Ее произведения балансируют между буквальностью пейзажа и абстракцией. В динамичных мазках и подтеках проступают ландшафты, на которые повлияли природные стихии.
Анастасии органично работать в больших пространствах. Размер ее нынешних работ ограничен лишь размером собственной небольшой мастерской, и проект в стенах галереи позволяет выйти за прежние рамки.
Куратором «Открытых систем» выступила арт-менеджер, преподаватель теории и истории искусств Анастасия Жолудева. Она проведет несколько медиаций по проекту Москалевой в Open You — расписание объявят позже.
Выставка-мастерская пробудет с 6 по 30 августа на Чехова, 9. Вход по билетам галереи.
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