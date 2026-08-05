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Искусство

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Выставка-мастерская Анастасии Москалевой открывается в галерее Open You

«Открытые системы» начнут работу 6 августа.

Анастасия Москалева. Graphic warning. 2024
Изображение предоставлено Собака.ru Анастасией Жолудевой

Анастасия Москалева. Graphic warning. 2024

6 августа в галерее Open You стартует выставка «Открытые системы». Пространство экспозиции превратят в открытую мастерскую Анастасии Москалевой. Помимо полотен художницы, в отдельные часы посетители смогут увидеть ее рабочий процесс в режиме реального времени.

Москалева занимается живописью, графикой и тотальными инсталляциями. Ее произведения балансируют между буквальностью пейзажа и абстракцией. В динамичных мазках и подтеках проступают ландшафты, на которые повлияли природные стихии.

Анастасии органично работать в больших пространствах. Размер ее нынешних работ ограничен лишь размером собственной небольшой мастерской, и проект в стенах галереи позволяет выйти за прежние рамки.

Анастасия Москалева на фоне одной из своих работ
Изображение предоставлено Собака.ru Анастасией Жолудевой

Анастасия Москалева на фоне одной из своих работ

Изображение предоставлено Собака.ru Анастасией Жолудевой

Куратором «Открытых систем» выступила арт-менеджер, преподаватель теории и истории искусств Анастасия Жолудева. Она проведет несколько медиаций по проекту Москалевой в Open You — расписание объявят позже.

Выставка-мастерская пробудет с 6 по 30 августа на Чехова, 9. Вход по билетам галереи.

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