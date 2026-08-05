Выставка-мастерская Анастасии Москалевой открывается в галерее Open You

6 августа в галерее Open You стартует выставка «Открытые системы». Пространство экспозиции превратят в открытую мастерскую Анастасии Москалевой. Помимо полотен художницы, в отдельные часы посетители смогут увидеть ее рабочий процесс в режиме реального времени.

Москалева занимается живописью, графикой и тотальными инсталляциями. Ее произведения балансируют между буквальностью пейзажа и абстракцией. В динамичных мазках и подтеках проступают ландшафты, на которые повлияли природные стихии.

Анастасии органично работать в больших пространствах. Размер ее нынешних работ ограничен лишь размером собственной небольшой мастерской, и проект в стенах галереи позволяет выйти за прежние рамки.