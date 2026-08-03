Портреты Бодрова, Сахарова, Германа, Кензо Такады показывают в «Росфото» на персональной выставке Александра Тягны-Рядно

Проект «Соблюдая баланс» к юбилею фотографа работает до 6 сентября.
Александр Тягны-Рядно. Сергей Бодров младший. Москва, 2002
24 июля в выставочном центре «Росфото» стартовала ретроспектива Александра Тягны-Рядно. В экспозицию к 70-летию фотографа вошли снятые им портреты академиков Николая Басова и Андрея Сахарова, кинорежиссеров и сценаристов Алексея Германа старшего и Саввы Кулиша, актеров Маргариты Тереховой и Сергея Бодрова младшего, модельера и дизайнера Кэнзо Такады, а также других прославленных современников.
Тягны-Рядно родился в феврале 1956-го в Москве. Выпускник авиационного института, он начал карьеру инженером-конструктором, но кардинально сменил профессию — отчасти из-за своей тяги к путешествиям. За десятилетия в фотографии он сотрудничал с «Известиями», Forbes, «Вокруг света» и GEO. У Александра состоялось более 75 персональных выставок в Великобритании, Испании, Италии, России, Франции, Азербайджане и Украине.
Тягны-Рядно работает в традиции психологического портрета: стремится передать внутреннюю суть героя через мимику, взгляд и пластику. Долгое время он придерживался черно-белой гаммы, но в 1990-х обратился к цвету.
Помимо людей, в объектив Александра попали города России и зарубежья. Через образы разных лет ретроспектива подсвечивает социальные трансформации в мире и культурный облик эпохи.
«Соблюдая баланс» можно увидеть до 6 сентября на Большой Морской, 35. Вход по билетам «Росфото».
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