Портреты Бодрова, Сахарова, Германа, Кензо Такады показывают в «Росфото» на персональной выставке Александра Тягны-Рядно

24 июля в выставочном центре «Росфото» стартовала ретроспектива Александра Тягны-Рядно. В экспозицию к 70-летию фотографа вошли снятые им портреты академиков Николая Басова и Андрея Сахарова, кинорежиссеров и сценаристов Алексея Германа старшего и Саввы Кулиша, актеров Маргариты Тереховой и Сергея Бодрова младшего, модельера и дизайнера Кэнзо Такады, а также других прославленных современников.

Тягны-Рядно родился в феврале 1956-го в Москве. Выпускник авиационного института, он начал карьеру инженером-конструктором, но кардинально сменил профессию — отчасти из-за своей тяги к путешествиям. За десятилетия в фотографии он сотрудничал с «Известиями», Forbes, «Вокруг света» и GEO. У Александра состоялось более 75 персональных выставок в Великобритании, Испании, Италии, России, Франции, Азербайджане и Украине.