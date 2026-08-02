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Искусство

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Ушел из жизни петербургский художник Павел Еськов

Ему было 45 лет.

Фото: Группа Вконтакте «Санкт-Петербургский союз художников»

В Петербурге на 46-м году жизни скончался живописец, член Санкт-Петербургского союза художников Павел Еськов. Об этом написали члены семьи художника на его странице в социальной сети.

«Он был полон планов и надежд на будущее, готовил отчетную выставку. Даже в больницу он поехал с полной уверенностью, что это ненадолго, но увы, осложнения победили», — написано в сообщении.

Еськов родился в Ленинграде, окончил Академию художеств имени Репина. Художник был участником более 100 выставок, лауреатом престижных конкурсов, педагогом и мастером. В его полотнах Петербург остался залитым солнечным светом.

«Его узнаваемый почерк — это гимн солнцу, где академический реализм встречается с трепетным импрессионизмом. Павел блестяще передавал свет, воздух и настроение такого разного Петербурга, за что его работы ценили коллекционеры России, Китая, Англии и США», — написали коллеги из Санкт-Петербургского союза художников в группе организации ВКонтакте.

О времени и месте прощания станет известно позже.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Павла Васильевича.

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