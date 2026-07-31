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Искусство

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Eggz Gallery открыла инсталляцию-пещеру к премьере «Одиссеи» Нолана

Скульптуры Коли Садовника и бюсты Владимира Загорова экспонируют в кинотеатре «Мираж» до конца августа.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

16 июля состоялась мировая премьера эпического боевика Кристофера Нолана «Одиссея». К выходу фильма по мотивам поэмы Гомера петербургская галерея Eggz подготовила тотальную инсталляцию с работами художников Владимира Загорова и Коли Садовника. Поп-ап появился в кинотеатре «Мираж на Большом».

Экспозицию выполнили в виде абстрактной пещеры, которая отсылает к образам и атмосфере фильма. Скульптуры Коли Садовника играют с образами Античности через символы, ироничные надписи и переосмысление классических форм. Изваяния накрыли пленкой — для ощущения зыбкости и фрагментарности памяти. На стойку поместили бюсты в эстетике древних островов, созданные Владимиром Загоровым.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Eggz Gallery

Над проектом работали художники Полина Герасимова и Андрей Лапковский. Поп-ап одновременно обращается к мистической природе и напоминает об ирреальности происходящего на съемочной площадке.

«Одиссея» стала самым кассовым международным дебютом в карьере Нолана: за первый уикенд фильм собрал $264,1 млн по всему миру. Главные роли в киноадаптации гомеровского текста исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Зендея, Лупита Нионго и Эллиот Пейдж.

В России фильм не получал прокатного удостоверения. Кинотеатры анонсируют неофициальные показы в формате «предсеансового обслуживания».

Эпический поп-ап Eggz Gallery пробудет до 30 августа на Большом проспекте П. С., 35. Вход свободный.

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