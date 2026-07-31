Eggz Gallery открыла инсталляцию-пещеру к премьере «Одиссеи» Нолана

Над проектом работали художники Полина Герасимова и Андрей Лапковский. Поп-ап одновременно обращается к мистической природе и напоминает об ирреальности происходящего на съемочной площадке.

«Одиссея» стала самым кассовым международным дебютом в карьере Нолана: за первый уикенд фильм собрал $264,1 млн по всему миру. Главные роли в киноадаптации гомеровского текста исполнили Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Шарлиз Терон, Зендея, Лупита Нионго и Эллиот Пейдж.

В России фильм не получал прокатного удостоверения. Кинотеатры анонсируют неофициальные показы в формате «предсеансового обслуживания».

Эпический поп-ап Eggz Gallery пробудет до 30 августа на Большом проспекте П. С., 35. Вход свободный.

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