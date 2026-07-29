У фасада «Манежа» появилась инсталляция-лабиринт бразильского художника Роммуло Вьейра Консейсан

29 июля у западного фасада петербургского выставочного комплекса «Манеж» открыли паблик-арт-объект «Пространственный сдвиг». Бразильский художник Роммуло Вьейра Консейсан создал инсталляцию в виде лабиринта из цветных полупрозрачных панелей и металлической решетки, форма которой отсылает к узнаваемым оградам в центре Петербурга.

Консейсан живет и работает в Порту-Алегри. Он участвовал в 35-й биеннале в Сан-Паулу и создавал паблик-арт-проекты по всему миру.

«В основе этой работы — мой давний интерес к тому, как геометрия позволяет упорядочить и в то же время дестабилизировать восприятие. Изгибы лабиринта вступают в противоречие с рациональной упорядоченностью решетки. Хотя использование основных цветов и модульной конструкции перекликается с визуальным языком модернизма и русского конструктивизма, инсталляция намеренно отвергает их утопическую ясность, замещая порядок и контроль искажением, множественностью и смысловой неоднозначностью», — рассказывает художник о петербургском «Пространственном сдвиге».