У фасада «Манежа» появилась инсталляция-лабиринт бразильского художника Роммуло Вьейра Консейсан

«Пространственный сдвиг» открыт до 27 сентября.
29 июля у западного фасада петербургского выставочного комплекса «Манеж» открыли паблик-арт-объект «Пространственный сдвиг». Бразильский художник Роммуло Вьейра Консейсан создал инсталляцию в виде лабиринта из цветных полупрозрачных панелей и металлической решетки, форма которой отсылает к узнаваемым оградам в центре Петербурга.
Консейсан живет и работает в Порту-Алегри. Он участвовал в 35-й биеннале в Сан-Паулу и создавал паблик-арт-проекты по всему миру.
«В основе этой работы — мой давний интерес к тому, как геометрия позволяет упорядочить и в то же время дестабилизировать восприятие. Изгибы лабиринта вступают в противоречие с рациональной упорядоченностью решетки. Хотя использование основных цветов и модульной конструкции перекликается с визуальным языком модернизма и русского конструктивизма, инсталляция намеренно отвергает их утопическую ясность, замещая порядок и контроль искажением, множественностью и смысловой неоднозначностью», — рассказывает художник о петербургском «Пространственном сдвиге».
30 июля с 19:00 до 20:30 в конференц-зале «Гранд Отеля "Европа"» состоится публичная встреча с Роммуло Вьейра Консейсан. Автор расскажет о работе над проектом, об идее инсталляции и ее смыслах. Модератором беседы станет директор МВК «Манеж» Анна Ялова. Вход на событие бесплатный, нужна регистрация.
Помимо паблик-арта у «Манежа», в Петербурге разместили скульптуру художника «Под фундаментом» — она находится в атриуме «Гранд Отеля "Европа"», в кафе «Мезонин». Конструкция из алюминия, вдохновленная португальской керамикой XVI века, становится высказыванием об иерархиях, которые возникли в Бразилии и странах Глобального Юга за столетия колониальных отношений.
Посетить лабиринт «Пространственный сдвиг» можно до 27 сентября у западного фасада «Манежа» (Исаакиевская площадь, 1). Вход свободный.
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