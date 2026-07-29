Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

У фасада «Манежа» появилась инсталляция-лабиринт бразильского художника Роммуло Вьейра Консейсан

«Пространственный сдвиг» открыт до 27 сентября.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музейно-выставочного комплекса «Манеж» / фото: Ирина Колпачникова

29 июля у западного фасада петербургского выставочного комплекса «Манеж» открыли паблик-арт-объект «Пространственный сдвиг». Бразильский художник Роммуло Вьейра Консейсан создал инсталляцию в виде лабиринта из цветных полупрозрачных панелей и металлической решетки, форма которой отсылает к узнаваемым оградам в центре Петербурга.

Консейсан живет и работает в Порту-Алегри. Он участвовал в 35-й биеннале в Сан-Паулу и создавал паблик-арт-проекты по всему миру.

«В основе этой работы — мой давний интерес к тому, как геометрия позволяет упорядочить и в то же время дестабилизировать восприятие. Изгибы лабиринта вступают в противоречие с рациональной упорядоченностью решетки. Хотя использование основных цветов и модульной конструкции перекликается с визуальным языком модернизма и русского конструктивизма, инсталляция намеренно отвергает их утопическую ясность, замещая порядок и контроль искажением, множественностью и смысловой неоднозначностью», — рассказывает художник о петербургском «Пространственном сдвиге».

30 июля с 19:00 до 20:30 в конференц-зале «Гранд Отеля "Европа"» состоится публичная встреча с Роммуло Вьейра Консейсан. Автор расскажет о работе над проектом, об идее инсталляции и ее смыслах. Модератором беседы станет директор МВК «Манеж» Анна Ялова. Вход на событие бесплатный, нужна регистрация.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музейно-выставочного комплекса «Манеж» / фото: Ирина Колпачникова
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музейно-выставочного комплекса «Манеж» / фото: Ирина Колпачникова
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Музейно-выставочного комплекса «Манеж» / фото: Ирина Колпачникова

Помимо паблик-арта у «Манежа», в Петербурге разместили скульптуру художника «Под фундаментом» — она находится в атриуме «Гранд Отеля "Европа"», в кафе «Мезонин». Конструкция из алюминия, вдохновленная португальской керамикой XVI века, становится высказыванием об иерархиях, которые возникли в Бразилии и странах Глобального Юга за столетия колониальных отношений.

Посетить лабиринт «Пространственный сдвиг» можно до 27 сентября у западного фасада «Манежа» (Исаакиевская площадь, 1). Вход свободный.

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: