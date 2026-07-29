10 видеоигр, по которым можно изучать искусство

The Council

Эпизодическая приключенческая компьютерная игра с элементами интерактивного кинематографа разработана студией Big Bad Wolf и издана компанией Focus Home Interactive. По сюжету главный герой, некто Луи де Рише, попадает в особняк, которым владеет Лорд Мортимер. Туда же прибывают другие гости, среди которых Наполеон и Джордж Вашингтон. Интерьеры дома оформлены большим количеством живописных полотен, которые активно комментирует основной персонаж. Картины в спальнях соответствуют характеристикам гостей. Например, у Бонапарта среди них — «Переход Ганнибала через Альпы». А еще в сеттинг введен намеренный анахронизм: на одной из стен можно заметить работу Гойи «Сатурн, пожирающий своего сына». Ее Луи де Рише не может узнать. И вот почему: действие игры происходит в 1793 -м, а картина была написана между 1819 и 1823 годами. По сюжету это объясняется тем, что настоящий автор вовсе не Гойя, а хозяин дома — Лорд Мортимер.