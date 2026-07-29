10 видеоигр, по которым можно изучать искусство

Если окружающие считают, что вы слишком много времени проводите в виртуальном пространстве, просто покажите луддитам и антигеймерам этот текст. Вот 10 игр, которые помогут прокачаться в истории мирового искусства. В их сеттинге — картины Босха, да Винчи, Сезанна, Дали и многих других. Собака.ru рассказывает о них подробнее.
Layers of Fear
Игру в жанре психологического хоррора разработала польская студия Bloober Team и издала американская Aspyr Media. И она полностью посвящена теме искусства. Игрок здесь управляет переживающим смерть жены и дочери и страдающим от психического расстройства художником. Задача — завершить свой шедевр. Для этого нужно исследовать викторианский особняк, искать необходимые для создания картины предметы и раскрывать секреты из жизни персонажа и его семьи. История наполнена как внутриигровыми работами, так и реальными произведениями (правда, некоторые из них становятся более жуткими, чем в реальности).
BioShock Infinite
Шутер от первого лица разработала студия Irrational Games под руководством геймдизайнера Кена Левина. Действие происходит в 1912 году в вымышленном стимпанковском летающем городе Колумбия. Сюда в поисках девушки по имени Элизабет проникает главный герой, частный детектив Букер Девитт. После спасения Элизабет оказывается, что та мечтает побывать в Париже. Хотя в игре происходит много чего, нас интересует второй эпизод. Как раз в столице Франции. Персонажи, сидящие здесь за столиками, списаны с живописных полотен. Например, с «Игроков в карты» Сезанна и «У папаши Латюиля, на открытом воздухе» Мане. А на набережной художники работают на пленэре и продают работы, в том числе Серра и опять же Сезанна.
The Council
Эпизодическая приключенческая компьютерная игра с элементами интерактивного кинематографа разработана студией Big Bad Wolf и издана компанией Focus Home Interactive. По сюжету главный герой, некто Луи де Рише, попадает в особняк, которым владеет Лорд Мортимер. Туда же прибывают другие гости, среди которых Наполеон и Джордж Вашингтон. Интерьеры дома оформлены большим количеством живописных полотен, которые активно комментирует основной персонаж. Картины в спальнях соответствуют характеристикам гостей. Например, у Бонапарта среди них — «Переход Ганнибала через Альпы». А еще в сеттинг введен намеренный анахронизм: на одной из стен можно заметить работу Гойи «Сатурн, пожирающий своего сына». Ее Луи де Рише не может узнать. И вот почему: действие игры происходит в 1793 -м, а картина была написана между 1819 и 1823 годами. По сюжету это объясняется тем, что настоящий автор вовсе не Гойя, а хозяин дома — Лорд Мортимер.
Assassin’s Creed II
Приключенческий экшен от компании Ubisoft. Продолжение истории главного героя серии, Дезмонда Майлса, который переживает воспоминания своего дальнего предка — Эцио Аудиторе, молодого флорентийского аристократа, ставшего впоследствии одним из величайших ассасинов. События игры происходят в Италии с 1476 по 1499 год. Здесь можно встретить выдающихся людей эпохи, в том числе связанных с искусством. Например, знаменитых меценатов — чету Медичи — и самого великого Леонардо. Тот помогает герою и показывает ему свой недописанный шедевр — «Джоконду». А еще можно покупать в лавках по всему игровому миру искусство, чтобы украсить дом. Больше всего работ все того же да Винчи (есть не объясненные сюжетом анахронизмы, например, «Дама с горностаем» была написана позже времени действия игры), но встречается и множество других живописцев Ренессанса.
Rock of Ages 2
Трехмерная компьютерная игра — смесь обороны башни, гонки и платформера. Ее разработала независимая компания ACE Team, а издала Atlus. Здесь нужно разрушать вражеские цитадели, управлять большим катящимся камнем и предотвращать падение собственного замка. В игре есть целый уровень, пейзажи которого опираются на картины Сальвадора Дали. А еще — египетский сфинкс, которому нужно отбить нос, и Давид Микеланджело, уязвимость которого находится несколько ниже, под фиговым листом.
Four Last Things, The Procession to Calvary, Death of the Reprobate
Пойнт-энд-клик-квесты британского инди-разработчика Джо Ричардсона представляют собой коллажи из возрожденческой живописи — от Рафаэля до Дюрера (привет, «Страдающее средневековье»!). В Four Last Things и Death of the Reprobate в качестве основы используются «Семь смертных грехов и четыре последние вещи» и «Смерть блудницы» Иеронима Босха, а в The Procession to Calvary — «Несение креста» Питера Брейгеля Старшего. Внутри игр есть галереи с целыми, а не фрагментированными картинами, которые помогают решать головоломки. Сам Ричардсон называет свой игровой триптих «приключениями в духе „Монти Пайтон“».
Dark Seed
Еще одно пойнт-энд-клик-приключение, на этот раз от компании Cyberdreams. По сюжету успешный руководитель рекламного агентства и писатель Майк Доусон покупает особняк, на стенах которого висят картины Гигера, автора канонического образа Чужого из фильма Ридли Скотта и последующей франшизы. В первую же ночь в доме Майку снится кошмар, где он оказывается в плену у машины, вживляющей ему в мозг инопланетный эмбрион. Он просыпается с сильной головной болью и, выпив таблетку от нее, осматривает особняк. В нем обнаруживаются улики, связанные со смертью предыдущего владельца и существованием параллельной вселенной, управляемой зловещими инопланетянами. На второй день Майк оказывается в этой вселенной, полностью созданной по мотивам произведений Гигера.
Red Dead Redemption 2
Приключенческий экшен и шутер от третьего лица с открытым миром, разработанный Rockstar Studios. Сеттинг стилизован под вестерн, действие которого происходит на территории нескольких вымышленных штатов США на рубеже XIX–XX веков. Игрок управляет бандой Датча Ван дер Линде, члены которой после неудачного ограбления скрываются в глуши от федеральных агентов и охотников за головами. А свет и пейзажи в игре переосмысляют работы таких художников, как Уильям Тернер, Альберт Бирштадт и других авторов Школы реки Гудзон.
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