Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Музей-квартира Льва Гумилева открывается после реэкспозиции проектом «Я согласен быть…»

Новая экспозиция пришла на смену выставке «Николай и Лев Гумилевы. По линии наибольшего сопротивления», созданной в 2010 году.

Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Музей-квартира Льва Гумилева на Коломенской улице вновь примет посетителей 31 июля. Музей закрылся на реэкспозицию в середине 2025 года, и теперь классическое выставочное пространство уступило место мультимедийному проекту «Я согласен быть…».

В экспозиции — фильм по документальным материалам, стихи Анны Ахматовой и Николая Гумилева, отрывки из эпоса «О Гильгамеше», воспоминания, лагерные записи и «Завещание для оперуполномоченного или следователя», а также песня Алексея Хвостенко и Анри Волохонского «Прощание со степью».

Здесь будут проводить вечера, лекции и встречи. В музее систематизировали мемориальную библиотеку Льва Гумилева, обновили экспозицию, установили противопылевые сетки и светозащитные пленки на окна, отремонтировали входную зону. Посетителей встретит обновленный аудиогид.

Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

На стенах комнаты разворачивается видео-рассказ об истоках теории — детских впечатлениях, воспоминаниях о родителях и первом учителе. Важной точкой биографии становится зарождение научных идей в тюрьме и лагере. Физической ограниченности камеры и барака противостоит безграничность мысли. «История должна быть интересной, а не скучной», — говорил Гумилев.

Подлинные обои, открывшиеся при реэкспозиции, стали киноэкраном. Они сохранили следы предметов, вынесенных из комнаты 20 лет назад: зеркала, мебели, рамок, рассказали в пресс-службе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.

Квартира Льва Гумилева находится в центре Петербурга, в доме № 1 по Коломенской улице. Это единственная отдельная квартира ученого, где он прожил последние два года жизни — с 1990 по 1992. Здесь сохранилась подлинная обстановка, прижизненные издания, личная библиотека и уникальный архив. Музей хранит память не только о Льве Гумилеве, но и о его отце — поэте Николае Гумилеве.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: