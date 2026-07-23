Музей-квартира Льва Гумилева открывается после реэкспозиции проектом «Я согласен быть…»

Новая экспозиция пришла на смену выставке «Николай и Лев Гумилевы. По линии наибольшего сопротивления», созданной в 2010 году.
Музей-квартира Льва Гумилева на Коломенской улице вновь примет посетителей 31 июля. Музей закрылся на реэкспозицию в середине 2025 года, и теперь классическое выставочное пространство уступило место мультимедийному проекту «Я согласен быть…».
В экспозиции — фильм по документальным материалам, стихи Анны Ахматовой и Николая Гумилева, отрывки из эпоса «О Гильгамеше», воспоминания, лагерные записи и «Завещание для оперуполномоченного или следователя», а также песня Алексея Хвостенко и Анри Волохонского «Прощание со степью».
Здесь будут проводить вечера, лекции и встречи. В музее систематизировали мемориальную библиотеку Льва Гумилева, обновили экспозицию, установили противопылевые сетки и светозащитные пленки на окна, отремонтировали входную зону. Посетителей встретит обновленный аудиогид.
На стенах комнаты разворачивается видео-рассказ об истоках теории — детских впечатлениях, воспоминаниях о родителях и первом учителе. Важной точкой биографии становится зарождение научных идей в тюрьме и лагере. Физической ограниченности камеры и барака противостоит безграничность мысли. «История должна быть интересной, а не скучной», — говорил Гумилев.
Подлинные обои, открывшиеся при реэкспозиции, стали киноэкраном. Они сохранили следы предметов, вынесенных из комнаты 20 лет назад: зеркала, мебели, рамок, рассказали в пресс-службе Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме.
Квартира Льва Гумилева находится в центре Петербурга, в доме № 1 по Коломенской улице. Это единственная отдельная квартира ученого, где он прожил последние два года жизни — с 1990 по 1992. Здесь сохранилась подлинная обстановка, прижизненные издания, личная библиотека и уникальный архив. Музей хранит память не только о Льве Гумилеве, но и о его отце — поэте Николае Гумилеве.
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