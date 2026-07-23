Музей-квартира Льва Гумилева открывается после реэкспозиции проектом «Я согласен быть…»

Музей-квартира Льва Гумилева на Коломенской улице вновь примет посетителей 31 июля. Музей закрылся на реэкспозицию в середине 2025 года, и теперь классическое выставочное пространство уступило место мультимедийному проекту «Я согласен быть…».

В экспозиции — фильм по документальным материалам, стихи Анны Ахматовой и Николая Гумилева, отрывки из эпоса «О Гильгамеше», воспоминания, лагерные записи и «Завещание для оперуполномоченного или следователя», а также песня Алексея Хвостенко и Анри Волохонского «Прощание со степью».

Здесь будут проводить вечера, лекции и встречи. В музее систематизировали мемориальную библиотеку Льва Гумилева, обновили экспозицию, установили противопылевые сетки и светозащитные пленки на окна, отремонтировали входную зону. Посетителей встретит обновленный аудиогид.