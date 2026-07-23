Библиотека Маяковского открывает конкурс на роспись «Молодежной библиотеки»

Конкурс предполагает создание художественных решений для четырех пространств библиотеки (можно подать заявку на одно или несколько). Тему необходимо раскрыть без прямых изображений людей и батальных сцен.

Победители реализуют проекты в интерьере, материалы предоставляют организаторы. Заявки принимаются до 2 августа, итоги подведут 3 августа, а сами росписи будут созданы с 13 по 23 августа. С подробностями о локациях и условиях можно ознакомиться по ссылке. Заявки принимаются через анкету с приложением эскиза.

Опен-колл продлится до середины августа, а обновленные пространства можно будет увидеть уже осенью, рассказали в пресс-службе креативного агентства Publicart.