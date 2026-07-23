Библиотека Маяковского открывает конкурс на роспись «Молодежной библиотеки»

Тема конкурса — история России через образы классической литературы. Идеи предлагается раскрывать через символические образы, пейзаж, фактуру и эмоциональный подтекст.
Креативное агентство Publicart совместно с Центральной библиотекой имени В.В. Маяковского объявило конкурс для стрит-арт-художников и творческих коллективов Петербурга на создание интерьерных росписей для обновленного филиала на Гражданском проспекте.
По итогам конкурса экспертное жюри отберет проекты для четырех локаций библиотеки. Председателем жюри стала директор библиотеки Маяковского, президент Петербургского библиотечного общества Зоя Васильевна Чалова. В состав также вошли руководитель Publicart Кирилл Рейнхольдс, Богдан Хилько (искусствовед, куратор проектов «Манежа») и представитель Комитета по культуре Петербурга.
Конкурс предполагает создание художественных решений для четырех пространств библиотеки (можно подать заявку на одно или несколько). Тему необходимо раскрыть без прямых изображений людей и батальных сцен.
Победители реализуют проекты в интерьере, материалы предоставляют организаторы. Заявки принимаются до 2 августа, итоги подведут 3 августа, а сами росписи будут созданы с 13 по 23 августа. С подробностями о локациях и условиях можно ознакомиться по ссылке. Заявки принимаются через анкету с приложением эскиза.
Опен-колл продлится до середины августа, а обновленные пространства можно будет увидеть уже осенью, рассказали в пресс-службе креативного агентства Publicart.
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