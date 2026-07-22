Литературный музей «ХХ век» запускает экскурсию по знаковым местам Александра Грина — маршрут подскажет колода карт!

Литературный музей «ХХ век» запускает экскурсию «Александр Грин по кличке "Невский"», посвященную жизни и творчеству писателя. Название обсуловлено тем, что во время Первой мировой войны за Грином следила полиция. Кодовая кличка, которой филеры обозначали его перемещения, — «Невский». Она буквально родилась из настоящей фамилии писателя — Гриневский.

Участники экскурсии совершат путешествие по гриновскому Петербургу и Петрограду, а затем перенесутся в фантастическую Гринландию. Путеводителем станет волшебная колода карт из рассказа «Клубный арап». Она подскажет маршрут прогулки, большая часть которой пройдет по Невскому проспекту и его окрестностям.

Экскурсия расскажет о местах, где «богемствовала» публика 1900-х и 1920-х годов — от игорных клубов до знаменитых литературных ресторанов. Также участники увидят локации, где Гринландия «ворвалась» в революционный Петроград, вдохновив писателя на создание «Алых парусов».

Маршрут начинается у станции метро «Достоевская» и заканчивается на 8-й Советской улице. Экскурсия длится 1,5 часа и рассчитана на группы от 7 до 15 участников, рассказали в пресс-службе музея.

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