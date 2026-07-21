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Искусство

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Пишут, что стоимость экскурсий по Эрмитажу от сторонних гидов увеличилась. Правда ли это?

Собака.ru запросила комментарий — и вот что ответили в музее.

Фото: irephar / Shutterstock

Стоимость туров по Эрмитажу от сторонних гидов подорожала, сообщила экскурсовод Ольга Набокова. По ее словам, из-за этого ее «суперхит, обожаемая экскурсия по французам в Главном штабе, "В Париж на два часа", в большой опасности».

«Возможно, ее придется упразднить к чертовой бабушке. Дело в том, что Эрмитаж внезапно повысил в три раза стоимость экскурсионной путевки, без которой невозможно провести групповую экскурсию. В три раза! ДК Лурье (организатор экскурсии) пересчитал цены так, чтобы хоть в минус не уходить в этих новых финансовых условиях. И получилась довольно болезненная цена билета — 5900 или 6000 рублей», — пишет Ольга в своем тг-канале.

В ответ на запрос Собака.ru в пресс-службе Эрмитажа подтвердили, что по новым договорам на проведение экскурсий, которые заключаются со сторонними организациями, стоимость «была пересчитана с учетом экономических реалий», но «цена не увеличилась в 3 раза, как указывается в публикации Ольги Набоковой». Для проведения экскурсий в Государственном Эрмитаже сторонним организациям необходимо заключить договор с музеем, стоимость которого не разглашается.

Также в музее напомнили, что стоимость билета на обзорную экскурсию по Главному штабу или тематическую экскурсию «От Моне до Матисса» с эрмитажным специалистом составляет 2000 рублей.

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