В Parazit gallery открывается новая выставка «Устрицы, павлины и кое-что еще»

Название проекта, как утверждают организаторы, — «парадоксальность, превращающаяся в художественную закономерность». Заложенные в нем смыслы, напоминающие хештег, рассчитаны на нелогическое постижение: на догадку, озарение и прозрение.

На выставке представят работы таких авторов, как Данил Андреев, Паша Борисенко, Алексей Эпель, Софья Григорьева, Татьяна Дубовская, drd4, Елизавета Иванова, Анастасия Иваненкова, Стас Казимов, Нариман Калашников, Владимир Козин, MAR и другие.

Арт-иснталляция открывается по адресу: набережная реки Карповки, дом 31, корпус 1. Вход — со стороны Каменноостровского проспекта. Галерея будет работать с четверга по воскресенье с 15:00 до 19:00, рассказали в телеграм-канале галереи.