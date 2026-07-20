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Искусство

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В Parazit gallery открывается новая выставка «Устрицы, павлины и кое-что еще»

Вернисаж состоится в эту пятницу, 24 июля, в 19:00. Вход свободный!

Фото: телеграм-канал: «Паразит / Parazit»

Название проекта, как утверждают организаторы, — «парадоксальность, превращающаяся в художественную закономерность». Заложенные в нем смыслы, напоминающие хештег, рассчитаны на нелогическое постижение: на догадку, озарение и прозрение.

На выставке представят работы таких авторов, как Данил Андреев, Паша Борисенко, Алексей Эпель, Софья Григорьева, Татьяна Дубовская, drd4, Елизавета Иванова, Анастасия Иваненкова, Стас Казимов, Нариман Калашников, Владимир Козин, MAR и другие.

Арт-иснталляция открывается по адресу: набережная реки Карповки, дом 31, корпус 1. Вход — со стороны Каменноостровского проспекта. Галерея будет работать с четверга по воскресенье с 15:00 до 19:00, рассказали в телеграм-канале галереи.

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