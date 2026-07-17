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Искусство

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В библиотеке Маяковского покажут групповую выставку современного искусства «Нереальное | Реальное»

Проект организован совместно с Eggz Gallery. Здесь собраны яркие представители петербургского современного искусства, работающие в разных стилях и медиумах! Посетить арт-иснатлляцию можно будет с 31 июля по 31 августа.

Иллюстрация: Екатерина Ермлаева
Иллюстрации предоставлены Собака.ru пресс-службой галереи Eggz Gallery

Иллюстрация: Екатерина Ермлаева

Иллюстрацяи: Карлос Каньяс
Иллюстрации предоставлены Собака.ru пресс-службой галереи Eggz Gallery

Иллюстрацяи: Карлос Каньяс

Иллюстрация: Екатерина Ермолаева
Иллюстрации предоставлены Собака.ru пресс-службой галереи Eggz Gallery

Иллюстрация: Екатерина Ермолаева

В центре искусства и музыки библиотеки имени Маяковского (расположен на Невском проспекте, 20) пройдет групповая выставка «Нереальное | Реальное». В экспозиции примут участие Александрина Бранши, Илья Брумм, Елизавета Букина, Екатерина Ермолаева, Анастасия Иваненкова, Мария Инькова, Карлос Каньяс, Ольга Симонова, Анастасия Фомичева и Dariella.

Куратор Анастасия Семевская объединила художников по принципу контраста. Цель выставки — акцент на различии, встреча с чем-то неосязаемым и эфемерным, но одновременно и с повседневным, прямолинейным воплощением реальности.

Иллюстрация: Илья Брумм
Иллюстрации предоставлены Собака.ru пресс-службой галереи Eggz Gallery

Иллюстрация: Илья Брумм

Иллюстрация: Анастасия Фомичева
Иллюстрации предоставлены Собака.ru пресс-службой галереи Eggz Gallery

Иллюстрация: Анастасия Фомичева

В своей практике Семевская использует прием противопоставления, чтобы предложить зрителю не только осмыслить внешний мир, но и заглянуть в глубину бессознательных процессов, где «реальное» и «нереальное» переплетаются, рассказали в пресс-службе мероприятия.

Выставка будет работать с понедельника по субботу с 11:00 до 20:00, а в воскресенье — с 11:00 до 18:00.

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