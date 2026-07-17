В библиотеке Маяковского покажут групповую выставку современного искусства «Нереальное | Реальное»

В своей практике Семевская использует прием противопоставления, чтобы предложить зрителю не только осмыслить внешний мир, но и заглянуть в глубину бессознательных процессов, где «реальное» и «нереальное» переплетаются, рассказали в пресс-службе мероприятия.

Выставка будет работать с понедельника по субботу с 11:00 до 20:00, а в воскресенье — с 11:00 до 18:00.

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