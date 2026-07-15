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Искусство

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В Мариинском театре покажут «Баядерку» Минкуса к 25-летию творческой деятельности прима-балерины Екатерины Кондауровой

Праздничный спектакль пройдет в пятницу, 24 июля, на исторической сцене.

Фото: Наташа Разина
Фото предоставлено Собака.ru пресс-службой Мариинского театра

Фото: Наташа Разина

24 июля в 19:00 на исторической сцене Мариинского театра покажут «Баядерку» Людвига Минкуса. Спектакль приурочен к 25-летию творческой деятельности заслуженной артистки России Екатерины Кондауровой. Всего за карьеру она исполнила восемьдесят партий.

В предстоящем бенефисе Кондаурова снова выйдет в образе Никии — в последний раз она танцевала эту роль в 2021 году. Вместе с прима-балериной на сцену выйдут Мария Буланова и Никита Корнеев. За дирижерским пультом — Арсений Шупляков.

Фото: Александр Нефф
Фото предоставлено Собака.ru пресс-службой Мариинского театра

Фото: Александр Нефф

Екатерина Кондаурова окончила Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой в 2001 году и была сразу принята в труппу Мариинского театра. В 2012 году получила статус прима-балерины. В 2020 году она стала заслуженной артисткой России, рассказали в пресс-службе Мариинского театра.

«Баядерка» — знаменитый спектакль золотого века хореографии. По традиции его посвящают лучшим балеринам своего поколения.

Катя Кондаурова

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