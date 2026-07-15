В Мариинском театре покажут «Баядерку» Минкуса к 25-летию творческой деятельности прима-балерины Екатерины Кондауровой

24 июля в 19:00 на исторической сцене Мариинского театра покажут «Баядерку» Людвига Минкуса. Спектакль приурочен к 25-летию творческой деятельности заслуженной артистки России Екатерины Кондауровой. Всего за карьеру она исполнила восемьдесят партий.

В предстоящем бенефисе Кондаурова снова выйдет в образе Никии — в последний раз она танцевала эту роль в 2021 году. Вместе с прима-балериной на сцену выйдут Мария Буланова и Никита Корнеев. За дирижерским пультом — Арсений Шупляков.