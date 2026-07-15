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Искусство

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Ежегодная иммерсивная выставка «Арт Сафари 2026» откроется на берегу Медного озера

Инсталляция создана в коллаборации с московскими галереями pop/off/art и ARTZIP. 

Андрей Кузькин «Здесь гораздо лучше»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой мероприятия «Арт Сафари 2026»

Андрей Кузькин «Здесь гораздо лучше»

А.Меренкова «Ограждение»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой мероприятия «Арт Сафари 2026»

А.Меренкова «Ограждение»

Татаринцевы «Ген альтруизма»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой мероприятия «Арт Сафари 2026»

Татаринцевы «Ген альтруизма»

Леонид Тишков «Частная Луна»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой мероприятия «Арт Сафари 2026»

Леонид Тишков «Частная Луна»

Владимир Потапов «В радости 5». Из серии «Огненная графика»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой мероприятия «Арт Сафари 2026»

Владимир Потапов «В радости 5». Из серии «Огненная графика»

Василий Кононов-Гредин «Машина сновидений»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой мероприятия «Арт Сафари 2026»

Василий Кононов-Гредин «Машина сновидений»

С 18 июля по 30 августа загородный клуб WE LODGE в Ленобласти (на берегу Медного озера!) станет площадкой для ежегодной иммерсивной выставки «Арт Сафари 2026». В экспозицию войдут около 20 работ 13 авторов — от живописи и графики до инсталляций и видеоарта.

Покажут работы таких художников, как Павел Варнавский, Евгения Войнар, Алексей Григорьев, Глеб Егоров, Ася Заславская, Василий Кононов-Гредин, Андрей Красулин, Андрей Кузькин, Ангелина Меренкова, Иван Плющ, Владимир Потапов, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы, а также Леонид Тишков.

Ася Заславская «Паутина»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой мероприятия «Арт Сафари 2026»

Ася Заславская «Паутина»

Алексей Григорьев «Орган Металл»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой мероприятия «Арт Сафари 2026»

Алексей Григорьев «Орган Металл»

Алексей Григорьев «Рыцарь»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой мероприятия «Арт Сафари 2026»

Алексей Григорьев «Рыцарь»

Андрей Красулин «Синодик»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой мероприятия «Арт Сафари 2026»

Андрей  Красулин «Синодик»

Виталий Пушницкий «Лестница»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой мероприятия «Арт Сафари 2026»

 Виталий Пушницкий «Лестница»

Иван Плющ «Механизм бессмертия. Качели»
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой мероприятия «Арт Сафари 2026»

Иван Плющ «Механизм бессмертия. Качели»

Концепция выставки строится вокруг сна — состояния, которое в разных культурах понимали как путешествие души, встречу с предками, божественное послание или проявление бессознательного. Произведения проекта не обращаются к теме напрямую, но складываются в «единое пространство сновидения».

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