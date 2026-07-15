Ежегодная иммерсивная выставка «Арт Сафари 2026» откроется на берегу Медного озера

Инсталляция создана в коллаборации с московскими галереями pop/off/art и ARTZIP.
С 18 июля по 30 августа загородный клуб WE LODGE в Ленобласти (на берегу Медного озера!) станет площадкой для ежегодной иммерсивной выставки «Арт Сафари 2026». В экспозицию войдут около 20 работ 13 авторов — от живописи и графики до инсталляций и видеоарта.
Покажут работы таких художников, как Павел Варнавский, Евгения Войнар, Алексей Григорьев, Глеб Егоров, Ася Заславская, Василий Кононов-Гредин, Андрей Красулин, Андрей Кузькин, Ангелина Меренкова, Иван Плющ, Владимир Потапов, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы, а также Леонид Тишков.
Концепция выставки строится вокруг сна — состояния, которое в разных культурах понимали как путешествие души, встречу с предками, божественное послание или проявление бессознательного. Произведения проекта не обращаются к теме напрямую, но складываются в «единое пространство сновидения».
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