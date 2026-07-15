Ежегодная иммерсивная выставка «Арт Сафари 2026» откроется на берегу Медного озера

С 18 июля по 30 августа загородный клуб WE LODGE в Ленобласти (на берегу Медного озера!) станет площадкой для ежегодной иммерсивной выставки «Арт Сафари 2026». В экспозицию войдут около 20 работ 13 авторов — от живописи и графики до инсталляций и видеоарта.

Покажут работы таких художников, как Павел Варнавский, Евгения Войнар, Алексей Григорьев, Глеб Егоров, Ася Заславская, Василий Кононов-Гредин, Андрей Красулин, Андрей Кузькин, Ангелина Меренкова, Иван Плющ, Владимир Потапов, Виталий Пушницкий, Ольга и Олег Татаринцевы, а также Леонид Тишков.