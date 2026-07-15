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Искусство

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Умер художник и основатель «Безнадежных живописцев» Анатолий Заславский

Он скончался на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

Фото: сайт музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков

В среду, 15 июля, в Петербурге умер художник Анатолий Заславский. Ему было 86 лет.

Заславский родился в Киеве в 1939 году. Окончил среднюю художественную школу, затем переехал в Ленинград и поступил в училище имени Мухиной (ныне Академия Штиглица) на отделение монументальной живописи.

В 2002 году он придумал объединение «Безнадежные живописцы». Участники группы регулярно выставлялись в Петербурге. Персональные выставки Заславского проходили в Петербурге, Москве, а также в США и Израиле.

В марте 2020 года в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков открылась выставка «Мастерская в лицах», приуроченная к 80-летию художника.

О смерти Заславского рассказал «Фонтанке» его ученик Федор Хмылко. Он уточнил, что о смерти наставника рассказала супруга художника.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования близким и коллегам Анатолия Савельевича.

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