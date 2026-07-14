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Искусство

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Кабаре «Шум» и KGallery запускают Gypsy Disco-поезд: вечеринка в духе Studio 54 и выставка Аллана Танненбаума о Нью-Йорке 1970-х

«Ночной экспресс» отправится в путь в ночь с 17 на 18 июля. Рассказываем, куда он едет, и что покажут в поезде!

Фото предоставлено Собака.ru пресс-службой кабаре «Шум»

Петербургские проекты Кабаре «Шум» и KGallery запускают Gypsy Disco-поезд — музыкальное пространство, в котором соединятся петербургская театральность, цыганская эстетика и атмосфера легендарных ночных клубов прошлого века. Гостей ждут живые выступления, цыганские романсы, гадания и поэтические чтения. 

Пункт назначения — KGallery Bookcafé, где 18 июля откроется первая московская выставка фотографа Аллана Танненбаума «STUDIO 54 AND OTHERS. Нью-Йорк конца 1970-х». В экспозицию войдут более 30 архивных снимков — хроника эпохи, в которой музыка, искусство, мода и ночная жизнь Нью-Йорка сформировали новую культурную реальность.

Энди Уорхол, Кельвин Кляйн, Брук Шилдс и Стив Рубелл. Фото: Аллан Танненбаум
Фото предоставлено Собака.ru пресс-службой кабаре «Шум»

Энди Уорхол, Кельвин Кляйн, Брук Шилдс и Стив Рубелл. Фото: Аллан Танненбаум

Майкл Джексон и Стив Тайлер. Фото: Аллан Танненбаум
Фото предоставлено Собака.ru пресс-службой кабаре «Шум»

Майкл Джексон и Стив Тайлер. Фото: Аллан Танненбаум

Работая фотографом газеты SoHo News (которую Дэвид Боуи называл энциклопедией 1970-х!), Танненбаум оказался в центре художественной и клубной жизни. Его камера запечатлела Энди Уорхола, Майкла Джексона, Мика Джаггера, Трумена Капоте, Лайзу Миннелли, Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди-Онассис и других героев времени.

Особое место в серии занимает Studio 54 — клуб, ставший главным символом диско-эры, где пересекались звезды кино, музыки, искусства и моды. Финалом вечера станет вечеринка в его духе: DJ-сеты, выступления артистов и музыкальные перформансы, объединяющие атмосферу Нью-Йорка 1970-х и театральность Кабаре «Шум».

Студия 54. Фото: Аллан Танненбаум
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой кабаре «Шум»

Студия 54. Фото: Аллан Танненбаум

Трумен Капоте. Фото: Аллан Танненбаум
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой кабаре «Шум»

Трумен Капоте. Фото: Аллан Танненбаум

Энди Уорхол катается на роликах. Фото: Аллан Танненбаум
Фото предоставлены Собака.ru пресс-службой кабаре «Шум»

Энди Уорхол катается на роликах. Фото: Аллан Танненбаум

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