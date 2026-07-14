Кабаре «Шум» и KGallery запускают Gypsy Disco-поезд: вечеринка в духе Studio 54 и выставка Аллана Танненбаума о Нью-Йорке 1970-х

Работая фотографом газеты SoHo News (которую Дэвид Боуи называл энциклопедией 1970-х!), Танненбаум оказался в центре художественной и клубной жизни. Его камера запечатлела Энди Уорхола, Майкла Джексона, Мика Джаггера, Трумена Капоте, Лайзу Миннелли, Элизабет Тейлор, Жаклин Кеннеди-Онассис и других героев времени.

Особое место в серии занимает Studio 54 — клуб, ставший главным символом диско-эры, где пересекались звезды кино, музыки, искусства и моды. Финалом вечера станет вечеринка в его духе: DJ-сеты, выступления артистов и музыкальные перформансы, объединяющие атмосферу Нью-Йорка 1970-х и театральность Кабаре «Шум».