От акварели княгини Ольги Романовой до оловянной гвардии: «Литфонд» выставит на торги петербургскую коллекцию раритетов

Еще один исторический раритет — набор из одиннадцати оловянных фигур «Русские витязи XVII века». Его создал в Стокгольме в 1970-е годы бывший русский морской офицер Георгий Иванов.

Главным делом его жизни стала многотысячная оловянная панорама «Майский парад Императорской гвардии в 1914 году» — часть этого произведения хранится в Государственном Эрмитаже и Суворовском музее.