От акварели княгини Ольги Романовой до оловянной гвардии: «Литфонд» выставит на торги петербургскую коллекцию раритетов

Самым дорогим лотом аукциона стал знак ордена Святого Георгия 1-й степени — его стартовая цена составляет 2,5 миллиона рублей.
Знак ордена Святого Георгия 1-й степени (1869 г.)
В субботу, 18 июля, аукционный дом «Литфонд» проведет торги, объединившие живопись, графику, декоративно-прикладное искусство, а также военные и исторические раритеты из частных собраний Петербурга.
Фаворитом первой сессии стала акварель «Зима» Великой Княгини Ольги Александровны Романовой. Она датируется 1920–1930-ми годами создания. Лидирующая ставка на момент релиза достигла 600 тысяч рублей.
К работе прилагается архивный провенанс: аукционный билет с печатью Союза георгиевских кавалеров и письмо 1967 года о том, что акварель была разыграна на пасхальной встрече Гвардейского Объединения в Париже.
Акварель «Зима» (1920-1930-е гг.)
В том числе среди топ-лотов живописи оказалось полотно «Мальчик и море» ленинградского художника Льва Русова (ставка — 260 тысяч рублей). Картина происходит из собрания наследников автора.
Также в каталоге присутствует картина «В горах Алтая» (1953) Всеволода Баженова (считается мастером натурного этюда!). Еще при жизни он экспонировался на знаковых зарубежных выставках «L' École de Leningrad» во Франции.
Помимо знака ордена Святого Георгия 1-й степени 1869 года, одним из самых дорогих лотов аукциона стала мастичная конная скульптура Павла I Андрея Розанова из серии «Правители России» — его стартовая цена составляет один миллион рублей.
Розанов, выпускник Мухинского училища, развивал традиции малой пластики Василия Газенбергера. Его работы находятся в собраниях «Царского Села», «Петергофа» и Бородинского музея.
Еще один исторический раритет — набор из одиннадцати оловянных фигур «Русские витязи XVII века». Его создал в Стокгольме в 1970-е годы бывший русский морской офицер Георгий Иванов.
Главным делом его жизни стала многотысячная оловянная панорама «Майский парад Императорской гвардии в 1914 году» — часть этого произведения хранится в Государственном Эрмитаже и Суворовском музее.
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