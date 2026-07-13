Школа Masters проведет в Шувалове-Озерках двухдневный фестиваль «Деревня художников: наши дни» (с лекциями и чаепитием!)

18 и 19 июля о сохранении памяти и художественных поселков расскажут искусствоведы и архитекторы.
18 и 19 июля в Петербурге пройдет фестиваль «Деревня художников: наши дни». На лекциях, экскурсиях по мастерским, дискуссиях и кинопоказах в Шувалове-Озерках гостей события познакомят с феноменом художественных поселков.
Июльский фестиваль — часть летней школы проекта masters и архитектурного бюро NOWADAYS office. В рамках программы студенты и молодые архитекторы работают в Деревне художников Шувалово-Озерки: проводят полевые исследования, документируют архитектуру и историю места. Результатом станет выставка в пространстве Левашовского Хлебозавода. 18 и 19 июля участники поделятся первыми наблюдениями.
Арт-сообщество, из которого выросла Деревня художников, возникло в 1980-х. Тогда старые расселенные деревянные дома в Шувалове-Озерках и Коломягах, которые признали непригодными для жилья, передавали художникам для обустройства мастерских. Среди основателей «деревни» — скульпторы Дмитрий Каминкер, Леонид Колибаба, Виктор Данилов и Дмитрий Вердияну.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
18 июля:
- 12:00 Встреча с командой бюро Nowadays Office и презентация проекта летней архитектурной резиденции
- 13:30 Лекция искусствоведа Дарьи Чуприковой «Деревня художников — уникальный творческий союз»
- 13:30 Детский мастер-класс театрального художника Анны Мнацаканян «Наброски в саду скульптур»
- 15:30 Экскурсия в мастерские художников (ведет Дарья Чуприкова)
- 18:00 Показ фильмов «Про дрова и изящные искусства» и «Lesson» (реж. Инна Позина)
19 июля:
- 12:00 Экскурсия в мастерские художников (ведет Дарья Чуприкова)
- 14:30 Лекция историка и куратора Павла Котляра «Память в музее: как нам показывают (и как мы видим) прошлое»
- 14:30 Мастер-класс художницы Полины Долгой «Каменный сад» по вырезанию фигурки из гипса
- 16:00 Дискуссия Павла Котляра и архитектора Натальи Масталерж «Прошлое и будущее Деревни художников: архитектурное и творческое наследие»
- 18:00 Чаепитие с художниками (угощает «Ленинградская пирожковая "Минутка"»)
«Деревня художников: наши дни» пробудет 18 и 19 июля на Главной, 20. Регистрация на события открыта на сайте masters.
16+
Комментарии (0)