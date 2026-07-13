Школа Masters проведет в Шувалове-Озерках двухдневный фестиваль «Деревня художников: наши дни» (с лекциями и чаепитием!)

18 и 19 июля в Петербурге пройдет фестиваль «Деревня художников: наши дни». На лекциях, экскурсиях по мастерским, дискуссиях и кинопоказах в Шувалове-Озерках гостей события познакомят с феноменом художественных поселков.

Июльский фестиваль — часть летней школы проекта masters и архитектурного бюро NOWADAYS office. В рамках программы студенты и молодые архитекторы работают в Деревне художников Шувалово-Озерки: проводят полевые исследования, документируют архитектуру и историю места. Результатом станет выставка в пространстве Левашовского Хлебозавода. 18 и 19 июля участники поделятся первыми наблюдениями.

Арт-сообщество, из которого выросла Деревня художников, возникло в 1980-х. Тогда старые расселенные деревянные дома в Шувалове-Озерках и Коломягах, которые признали непригодными для жилья, передавали художникам для обустройства мастерских. Среди основателей «деревни» — скульпторы Дмитрий Каминкер, Леонид Колибаба, Виктор Данилов и Дмитрий Вердияну.