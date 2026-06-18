В Михайловском замке открылась новая постоянная экспозиция из 300 работ с произведениями Маковского, Репина и Рокотова

Выставка Русского музея «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет» вошла в постоянную экспозицию Михайловского замка. Развес под названием «Национальная портретная галерея» включает около 300 произведений живописи и скульптуры XVII-XIX веков: от парсун до шедевров Карла Брюллова, Ильи Репина, Константина Маковского, Федора Рокотова, Дмитрия Левицкого и Ореста Кипренского.

«Русский исторический портрет» показывали с ноября 2025 года по май 2026-го. Для выставки-сенсации собрали единичные и парные образы, групповые и семейные, мундирные и костюмированные, женские и детские портреты. Среди героев — императоры, полководцы, государственные деятели, статс-дамы и деятели культуры.