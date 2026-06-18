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Искусство

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В Михайловском замке открылась новая постоянная экспозиция из 300 работ с произведениями Маковского, Репина и Рокотова

Основой «Национальной портретной галереи» стала временная выставка «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет», которая кончилась в мае.

Константин Маковский. Портрет детей Стасовых. 1870
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Константин Маковский. Портрет детей Стасовых. 1870

Выставка Русского музея «В зеркале судьбы. Русский исторический портрет» вошла в постоянную экспозицию Михайловского замка. Развес под названием «Национальная портретная галерея» включает около 300 произведений живописи и скульптуры XVII-XIX веков: от парсун до шедевров Карла Брюллова, Ильи Репина, Константина Маковского, Федора Рокотова, Дмитрия Левицкого и Ореста Кипренского.

«Русский исторический портрет» показывали с ноября 2025 года по май 2026-го. Для выставки-сенсации собрали единичные и парные образы, групповые и семейные, мундирные и костюмированные, женские и детские портреты. Среди героев — императоры, полководцы, государственные деятели, статс-дамы и деятели культуры.

Илья Репин. Портрет хирурга Евгения Васильевича Павлова. 1892
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Илья Репин. Портрет хирурга Евгения Васильевича Павлова. 1892

Иоганн Баптист Лампи старший.Портрет графа Валериана Александровича Зубова в костюме кавалера ордена Андрея Первозванного. 1796
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Иоганн Баптист Лампи старший.Портрет графа Валериана Александровича Зубова в костюме кавалера ордена Андрея Первозванного. 1796

Доу Джордж. Портрет Марии Яковлевны Нарышкиной с детьми. 1823
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Доу Джордж. Портрет Марии Яковлевны Нарышкиной с детьми. 1823

Федор Рокотов. Портрет адмирала Ивана Логиновича Голенищева-Кутузова. Между 1762 и 1764
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Федор Рокотов. Портрет адмирала Ивана Логиновича Голенищева-Кутузова. Между 1762 и 1764

Хайлайтом выставки стало полотно Карла Брюллова «Портрет семьи Мариетти» (1834) из частного собрания. В 2025-м в Русском музее картину впервые представили публике: до этого ее показали единственный раз в Милане в год создания. По воле коллекционера шедевр продолжают экспонировать в Георгиевском зале.

Название новой постоянной экспозиции отсылает к идее художника и критика Александра Бенуа. Он считал, что России необходима национальная портретная галерея, которая разместится именно в Инженерном замке. В парадных залах Павла I представили фамильную галерею членов императорского дома Романовых, атрибуты царской власти и предметы церковной утвари.

Проследить развитие портретного жанра можно на Садовой, 2. Вход по билетам Русского музея.

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