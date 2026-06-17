В галерее Anna Nova начинается «Пик неопределенности» — выставка-диалог Марьи Дмитриевой и Елены Немковой

19 июня в галерее Anna Nova откроется первая совместная выставка Марьи Дмитриевой и Елены Немковой «Пик неопределенности». В экспозицию войдут скульптура, живопись, инсталляция, видеоарт и предметы керамики, созданные специально для проекта. Работы двух художниц вступают в диалог, а объединяет их внимание к органическим формам и человеческому телу. Куратором «Пика неопределенности» стал искусствовед Дмитрий Белкин.

Марья Дмитриева создает биоморфную абстрактную живопись и графику, а также объекты и видеоарт. Она обращается к личному опыту и снам, а в практике следует принципу спонтанности.

Елена Немкова исследует пересечения органического и технологического. В произведениях она совмещает материалы, а также смешивает природные, антропоморфные и индустриальные образы. Гибриды становятся героями вымышленных историй, в которых научное и иррациональное знание неразрывно связаны.