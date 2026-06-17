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Искусство

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В галерее Anna Nova начинается «Пик неопределенности» — выставка-диалог Марьи Дмитриевой и Елены Немковой

Скульптура, живопись, инсталляция, видеоарт и керамика в экспозиции с 19 июня.

Елена Немкова. Мерзлота, 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи Anna Nova

Елена Немкова. Мерзлота, 2026

19 июня в галерее Anna Nova откроется первая совместная выставка Марьи Дмитриевой и Елены Немковой «Пик неопределенности». В экспозицию войдут скульптура, живопись, инсталляция, видеоарт и предметы керамики, созданные специально для проекта. Работы двух художниц вступают в диалог, а объединяет их внимание к органическим формам и человеческому телу. Куратором «Пика неопределенности» стал искусствовед Дмитрий Белкин.

Марья Дмитриева создает биоморфную абстрактную живопись и графику, а также объекты и видеоарт. Она обращается к личному опыту и снам, а в практике следует принципу спонтанности.

Елена Немкова исследует пересечения органического и технологического. В произведениях она совмещает материалы, а также смешивает природные, антропоморфные и индустриальные образы. Гибриды становятся героями вымышленных историй, в которых научное и иррациональное знание неразрывно связаны.

Елена Немкова. Укус VII. 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи Anna Nova

Елена Немкова. Укус VII. 2026

Елена Немкова. Мерзлота, 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи Anna Nova

Елена Немкова. Мерзлота, 2026

Марья Дмитриева. Кадр из видеарта «Пик неопределенности». 2026
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой галереи Anna Nova

Марья Дмитриева. Кадр из видеарта «Пик неопределенности». 2026

«Пик неопределенности» — метафорическое пространство вне физических координат, в которое художницы превратят залы галереи. Работы Марьи и Елены формируют аномальный пейзаж и в то же время фиксируют попытки в нем сориентироваться. Зрителя помещают в точку необъянимого происшествия и в заповедную зону, в которой следы человеческого почти сливаются с природой. Драматургия выставки строится на напряжении между знакомым и неизвестным.

«Пик неопределенности» продлится с 19 июня по 9 августа. Вход по билетам галереи.

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