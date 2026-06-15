В пространстве «ПСН-1» покажут анимацию Алисы Шадриной о фантастических мирах

26 июня в культурном пространстве «ПСН-1» открывается персональная выставка Алисы Шадриной «Та комната». В экспозицию войдут анимационные фильмы художницы о безымянных героях из абсурдного мира на стыке сказки, сна и комикса. Куратором проекта выступит Анна Якубова.

Алиса Шадрина — петербургский режиссер независимой анимации, художник и автор комиксов. Она училась графическому дизайну в Академии Штиглица, а позже окончила школу-студию анимационнного кино «Шар» в Москве. С 2020 года Алиса ведет интернет-проект «Ударило током» с сюрреалистичными рисунками.

На выставке появятся короткие анимационные зарисовки художницы из жизни неизвестного городка. Среди его жителей — клякса с носом и «рваный» гость. Вымышленные образы и случаи раскрываются как форма, в которой режиссер пробует выразить ощущения и беспокойные мысли.