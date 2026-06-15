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Искусство

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В пространстве «ПСН-1» покажут анимацию Алисы Шадриной о фантастических мирах

«Та комната» откроется 26 июня.

Кадр из мультфильма Алисы Шадриной
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Анной Якубовой

Кадр из мультфильма Алисы Шадриной

26 июня в культурном пространстве «ПСН-1» открывается персональная выставка Алисы Шадриной «Та комната». В экспозицию войдут анимационные фильмы художницы о безымянных героях из абсурдного мира на стыке сказки, сна и комикса. Куратором проекта выступит Анна Якубова.

Алиса Шадрина — петербургский режиссер независимой анимации, художник и автор комиксов. Она училась графическому дизайну в Академии Штиглица, а позже окончила школу-студию анимационнного кино «Шар» в Москве. С 2020 года Алиса ведет интернет-проект «Ударило током» с сюрреалистичными рисунками.

На выставке появятся короткие анимационные зарисовки художницы из жизни неизвестного городка. Среди его жителей — клякса с носом и «рваный» гость. Вымышленные образы и случаи раскрываются как форма, в которой режиссер пробует выразить ощущения и беспокойные мысли.

Кадр из мультфильма Алисы Шадриной
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Анной Якубовой

Кадр из мультфильма Алисы Шадриной

Кадр из мультфильма Алисы Шадриной
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Анной Якубовой

Кадр из мультфильма Алисы Шадриной

Кадр из мультфильма Алисы Шадриной
Изображения предоставлены «Собака.ru» куратором Анной Якубовой

Кадр из мультфильма Алисы Шадриной

Площадку экспозиции — «ПСН-1» — развивает отдел креативных индустрий «Петербург-концерта». В пространстве проходят выставки и ярмарки современного искусства.

«Та комната» пробудет с 26 июня по 2 августа на набережной Фонтанки, 39. Билеты поступят в продажу на сайте «Петербург-концерта».

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