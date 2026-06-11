На Левашовском хлебозаводе состоится спецпоказ дока о предметном дизайне «Два стула»

14 июня в культурном пространстве «Левашовский хлебозавод» покажут документальный фильм Натальи Климчук «Два стула» о предметном дизайне. После сеанса эстетику и функцию обсудят соосновательница бренда экомебели Eburet Ольга Найденова, искусствовед Тамара Карюк и дизайнер Арсений Бродач.

Наталья Климчук — автор знаковых для дизайн-сообщества картин «Лепота» (альманах о русской культуре от кириллицы до метамодерна!), «33 слова о дизайне» и «100 лет дизайна». Для своего нового фильма она поговорила о стульях с архитекторами, дизайнерами и теоретиками. Среди ее собеседников — Кенго Кума, Барнаба Форназетти, Гарри Нуриев, Нильс Гаммергаальд и Элио Франзини.

Съемки проходили в Италии, Франции, Дании, Норвегии, Германии и Японии. Через диалоги режиссер исследует, как простая форма становится носителем идей о бытии, функции и красоте. На глазах у зрителя повседневная мебель становится высказыванием, которое формирует представления людей о комфорте, труде, власти, уязвимости и мечте.

Премьера дока состоялась в 2025 году на московском Beat Film Festival. Картина получила спецприз фестиваля Boheme и главную награду итальянского фестиваля Felix.

Показ начнется 14 июня в 17:00 на Барочной, 4а. Билеты в продаже на сайте Левашовского хлебозавода.

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