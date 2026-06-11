В «Росфото» покажут более 100 снимков повседневной жизни Турции с 1970-х до наших дней

Инициатором выставки стал Хасан Сенюксел — фотожурналист, издатель и основатель Дома фотографии в Стамбуле. В подготовке экспозиции участвовал востоковед, профессор СПбГУ Александр Колесников.

«Многослойность Анатолии сохраняется и сегодня: ее пласты то наслаиваются друг на друга, то сосуществуют рядом. В современном пространстве Турции следы тысячелетней истории присутствуют одновременно, переплетаясь или располагаясь бок о бок. Фотография выявляет то, что накопилось в телах этой земли и ее людей.

Камиль Фырат часто обращается, посредством фотографии, к высказыванию Августа: "Время — это наше тело". Да… Человеческое тело — это зеркало земли, культуры и, другими словами, времени, к которому оно принадлежит. И когда объективы направлены на эти тела, они фиксируют не только его форму, но и "пыль времени", осевшую на нем. <...> Отобранные из почти полувековой коллекции изображения — от самых отдаленных уголков Анатолии до ее ключевых центров — можно рассматривать как панораму последних пятидесяти лет жизни Турции», — заключает Сенюксел.

Проект «О Турции» пробудет с 20 июня по 23 августа на Большой Морской, 35. Вход по билетам музея.

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