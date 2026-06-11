В «Росфото» покажут более 100 снимков повседневной жизни Турции с 1970-х до наших дней

В экспозицию войдет серия современного стамбульского фотографа Камиля Фырата.
Камиль Фырат. Город Чамлыхемшин / Провинция Ризе. 1985
20 июня в музее «Росфото» открывается выставка «О Турции». В залах покажут свыше 100 снимков Камиля Фырата, современного фотографа и теоретика искусства из Стамбула.
Кадры, которые войдут в экспозицию, охватывают несколько десятилетий, с конца 1970-х до наших дней. Фырат снимал в разных частях Анатолийского полуострова, в крупных и малых городах: от Стамбула, Трабзона и Измира до Ризе, Кайсери и Манисы. Его архив насчитывает около 200 000 негативов, и многие работы покажут в «Росфото» впервые.
В своих работах Камиль осмысляет материальное и культурное наследие республики, османскую архитектуру и историческую память. Портреты музыкантов, сельских рабочих, детей и пожилых, сцены свадебных обрядов, молитвы, национальные праздники и повседневный труд в его объективе формируют многогранный образ страны, современная жизнь которой связана с традициями.
Инициатором выставки стал Хасан Сенюксел — фотожурналист, издатель и основатель Дома фотографии в Стамбуле. В подготовке экспозиции участвовал востоковед, профессор СПбГУ Александр Колесников.
«Многослойность Анатолии сохраняется и сегодня: ее пласты то наслаиваются друг на друга, то сосуществуют рядом. В современном пространстве Турции следы тысячелетней истории присутствуют одновременно, переплетаясь или располагаясь бок о бок. Фотография выявляет то, что накопилось в телах этой земли и ее людей.
Камиль Фырат часто обращается, посредством фотографии, к высказыванию Августа: "Время — это наше тело". Да… Человеческое тело — это зеркало земли, культуры и, другими словами, времени, к которому оно принадлежит. И когда объективы направлены на эти тела, они фиксируют не только его форму, но и "пыль времени", осевшую на нем. <...> Отобранные из почти полувековой коллекции изображения — от самых отдаленных уголков Анатолии до ее ключевых центров — можно рассматривать как панораму последних пятидесяти лет жизни Турции», — заключает Сенюксел.
Проект «О Турции» пробудет с 20 июня по 23 августа на Большой Морской, 35. Вход по билетам музея.
16+
Комментарии (0)