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Искусство

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В «Росфото» покажут более 100 снимков повседневной жизни Турции с 1970-х до наших дней

В экспозицию войдет серия современного стамбульского фотографа Камиля Фырата.

Камиль Фырат. Город Чамлыхемшин / Провинция Ризе. 1985
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Камиль Фырат. Город Чамлыхемшин / Провинция Ризе. 1985

20 июня в музее «Росфото» открывается выставка «О Турции». В залах покажут свыше 100 снимков Камиля Фырата, современного фотографа и теоретика искусства из Стамбула.

Кадры, которые войдут в экспозицию, охватывают несколько десятилетий, с конца 1970-х до наших дней. Фырат снимал в разных частях Анатолийского полуострова, в крупных и малых городах: от Стамбула, Трабзона и Измира до Ризе, Кайсери и Манисы. Его архив насчитывает около 200 000 негативов, и многие работы покажут в «Росфото» впервые.

В своих работах Камиль осмысляет материальное и культурное наследие республики, османскую архитектуру и историческую память. Портреты музыкантов, сельских рабочих, детей и пожилых, сцены свадебных обрядов, молитвы, национальные праздники и повседневный труд в его объективе формируют многогранный образ страны, современная жизнь которой связана с традициями.

Камиль Фырат. Церковь Ченгилли Кагызман / Провинция Карс. 2008
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Камиль Фырат. Церковь Ченгилли Кагызман / Провинция Карс. 2008

Камиль Фырат. Фригийская долина / Эскишехир. 1988
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Камиль Фырат. Фригийская долина / Эскишехир. 1988

Камиль Фырат. Танец дервишей / Стамбул. 1987
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Камиль Фырат. Танец дервишей / Стамбул. 1987

Камиль Фырат. Поселение Кыркпынар (место проведения традиционного фестиваля масляной борьбы) / Эдирне. 1993
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой «Росфото»

Камиль Фырат. Поселение Кыркпынар (место проведения традиционного фестиваля масляной борьбы) / Эдирне. 1993

Инициатором выставки стал Хасан Сенюксел — фотожурналист, издатель и основатель Дома фотографии в Стамбуле. В подготовке экспозиции участвовал востоковед, профессор СПбГУ Александр Колесников.

«Многослойность Анатолии сохраняется и сегодня: ее пласты то наслаиваются друг на друга, то сосуществуют рядом. В современном пространстве Турции следы тысячелетней истории присутствуют одновременно, переплетаясь или располагаясь бок о бок. Фотография выявляет то, что накопилось в телах этой земли и ее людей.

Камиль Фырат часто обращается, посредством фотографии, к высказыванию Августа: "Время — это наше тело". Да… Человеческое тело — это зеркало земли, культуры и, другими словами, времени, к которому оно принадлежит. И когда объективы направлены на эти тела, они фиксируют не только его форму, но и "пыль времени", осевшую на нем. <...> Отобранные из почти полувековой коллекции изображения — от самых отдаленных уголков Анатолии до ее ключевых центров — можно рассматривать как панораму последних пятидесяти лет жизни Турции», — заключает Сенюксел.

Проект «О Турции» пробудет с 20 июня по 23 августа на Большой Морской, 35. Вход по билетам музея.

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