Sobo Gallery откроет «Сервантное хранение» — выставку Паши Безора о советском дизайне и мире детства

Сказочный самострой домашнего украшательства в экспозиции с 18 июня.
18 июня в Sobo Gallery стартует первая персональная выставка Паши Безора «Сервантное хранение». Проект, вдохновленный домашними вещами, исследует память о детстве — и находит черты мутирующей визуальной культуры в узнаваемом образе серванта.
Паша Безор — мультидисциплинарный художник из Новороссийска. Он учился в самоорганизованном Краснодарском Институте Современного Искусства (КИСИ), а в Петербурге стал сооснователем независимого проекта Invalid House с фокусом на уличной и аутсайдерской практике.
В новом проекте на базе Sobo Паша объединяет феномены домашнего украшательства, собирательства и жэк-арта. Главным героем выставки, «кенотафом» и «сказочным самостроем» выступает сервант, но экспозиция вырастает в более широкое исследование советского дизайна, книжной иллюстрации и мультипликации. Куратором «Сервантного хранения» выступила Лиза Цикаришвили.
Лиза Цикаришвили
Куратор, сооснователь Sobo Gallery
Результаты внимательных наблюдений и исследований Паша Безор сплетает в своей художественной практике, создавая панковский мир цвета, отличающийся особой формой видения: гримасой искажений и мутаций привычного, наивом лубочных форм и городских странностей, обсессивным повторением «тривиальных» образов. Эти образы укоренены, словно неисживаемая корнепластика, в частной эклектике — бессознательном стремлении исказить бытовое, сделать его неповторимым, рукотворным, хранящим отпечаток собственной жизни.
Безор не отстраненный исследователь эстетики городского наива и не наукообразный критик; он умник‑хулиган и, без сомнения, добряк, сооружающий алогичный самострой из реечек, палочек, обрезков и огрызков человечности — детских воспоминаний, предметов рукотворной визуальной культуры и многоразовых вещей, становившихся объектами бережного сохранения и увлеченного собирательства.
«Сервантное хранение» пробудет с 18 июня до 26 июля на Моховой, 27-29. Вход по билетам галереи.
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