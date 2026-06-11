Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Sobo Gallery откроет «Сервантное хранение» — выставку Паши Безора о советском дизайне и мире детства

Сказочный самострой домашнего украшательства в экспозиции с 18 июня.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Sobo Gallery

18 июня в Sobo Gallery стартует первая персональная выставка Паши Безора «Сервантное хранение». Проект, вдохновленный домашними вещами, исследует память о детстве — и находит черты мутирующей визуальной культуры в узнаваемом образе серванта.

Паша Безор — мультидисциплинарный художник из Новороссийска. Он учился в самоорганизованном Краснодарском Институте Современного Искусства (КИСИ), а в Петербурге стал сооснователем независимого проекта Invalid House с фокусом на уличной и аутсайдерской практике.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Sobo Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Sobo Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Sobo Gallery
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Sobo Gallery

В новом проекте на базе Sobo Паша объединяет феномены домашнего украшательства, собирательства и жэк-арта. Главным героем выставки, «кенотафом» и «сказочным самостроем» выступает сервант, но экспозиция вырастает в более широкое исследование советского дизайна, книжной иллюстрации и мультипликации. Куратором «Сервантного хранения» выступила Лиза Цикаришвили.

Лиза Цикаришвили

Куратор, сооснователь Sobo Gallery

Результаты внимательных наблюдений и исследований Паша Безор сплетает в своей художественной практике, создавая панковский мир цвета, отличающийся особой формой видения: гримасой искажений и мутаций привычного, наивом лубочных форм и городских странностей, обсессивным повторением «тривиальных» образов. Эти образы укоренены, словно неисживаемая корнепластика, в частной эклектике — бессознательном стремлении исказить бытовое, сделать его неповторимым, рукотворным, хранящим отпечаток собственной жизни.

Безор не отстраненный исследователь эстетики городского наива и не наукообразный критик; он умник‑хулиган и, без сомнения, добряк, сооружающий алогичный самострой из реечек, палочек, обрезков и огрызков человечности — детских воспоминаний, предметов рукотворной визуальной культуры и многоразовых вещей, становившихся объектами бережного сохранения и увлеченного собирательства.

 «Сервантное хранение» пробудет с 18 июня до 26 июля на Моховой, 27-29. Вход по билетам галереи.

16+

Читайте также: Знакомьтесь, Александр и Лиза Цикаришвили — активаторы и акторы новой волны петербургского искусства

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: