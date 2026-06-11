Sobo Gallery откроет «Сервантное хранение» — выставку Паши Безора о советском дизайне и мире детства

Куратор, сооснователь Sobo Gallery

Результаты внимательных наблюдений и исследований Паша Безор сплетает в своей художественной практике, создавая панковский мир цвета, отличающийся особой формой видения: гримасой искажений и мутаций привычного, наивом лубочных форм и городских странностей, обсессивным повторением «тривиальных» образов. Эти образы укоренены, словно неисживаемая корнепластика, в частной эклектике — бессознательном стремлении исказить бытовое, сделать его неповторимым, рукотворным, хранящим отпечаток собственной жизни.

Безор не отстраненный исследователь эстетики городского наива и не наукообразный критик; он умник‑хулиган и, без сомнения, добряк, сооружающий алогичный самострой из реечек, палочек, обрезков и огрызков человечности — детских воспоминаний, предметов рукотворной визуальной культуры и многоразовых вещей, становившихся объектами бережного сохранения и увлеченного собирательства.