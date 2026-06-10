Этнографическую коллекцию Ивана Билибина впервые покажут на выставке к 150-летию со дня его рождения

Российский этнографический музей открывает выставку «Верните нам наши узоры! Этнографические истоки русского стиля Ивана Билибина» к 150-летию с рождения художника. 17 июня посетителям впервые покажут коллекцию предметов, которые мастер привозил из экспедиций.

В 1902-1904 годах по поручению этнографического отдела Русского музея Билибин посетил Тверскую, Вологодскую, Архангельскую и Олонецкую губернии. В результате он собрал 12 коллекций крестьянской утвари, инструментов и одежды. На выставке представят около 200 артефактов: элементы русского костюма, кокошники, образцы женского рукоделия, пряничные доски, туеса и предметы быта, — большинство из которых публика прежде не видела.

Художник, фотограф, исследователь и собиратель, Билибин создавал образы сказочных героев с этнографической точностью. Проект подсветит истоки авторского стиля. Посетители узнают, куда на рубеже XIX—XX веков «пропали» крестьянские узоры и какие черты народной культуры Русского Севера вобрали в себя узнаваемые билибинские иллюстрации.

Доминантой выставки станет воссозданный костюм Стрельчихи с иллюстраций к сказке «Поди туда — не знаю куда». Головной убор, рубаха, сарафан, душегрея и серьги на картине отсылают к реальным костюмам крестьянок бассейна реки Пинеги Архангельской губернии и Каргопольского уезда Олонецкой губернии из собрания Ивана Билибина в РЭМ.