Как патриарх совриска (и мухоморолюб!) Владимир Григ стал самым модным художником 2026 года?

Все говорят о Владимире Григе: ваши переливающиеся панно из стекляруса и мозаики в духе постсоветского кидкор-­сюрреализма — главные блокбастеры любой ярмарки ­совриска и выставочных пространств больших музеев. Как вы с живописи в духе советских кино­афиш и инсталляций с летающими стульями переключились на бусинки? Почему такая трудоемкая, декоративно-­прикладная техника вдруг оказалась органичной для вас?

Я уже лет 15 работаю в этой технике. Но не только в ней — мне нравятся эксперименты. У меня есть целая серия небольших объектов — панно, сделанных на заводе по итальянской технологии, есть 3D, скульп­туры, неоновые тексты на холстах, серии графики, напечатанные на дибонде, или серии графики, нарисованные на настоящей бумаге XVIII века. Я работаю в различных медиа — от музыкальных проектов до анимации. Почти к каждому большому проекту у меня есть анимационный фильм или видео. Если что-то я не могу сделать сам, у меня есть помощники: аниматоры, архитекторы, печатники. Для современных художников характерно использование различных медиа. Технологии, а сейчас уже и ИИ — это один из инструментов творчества. Это язык современного искусства.

При этом, именно когда ваш язык современного искусства сместился в сторону мухоморов из стекляруса, случился скачок — из патриарха вы стали арт-хедлайнером и просто самым модным художником прямо сейчас.

Я так не думаю, это не скачок, а всего лишь одна из многих авторских техник. Просто она стала более заметной для зрителя. Но не все оценивается публикой. Самое главное, что ты хочешь сказать, какую идею выразить, техника — это не самоцель. И в процессе работы бывает, что многое остается за кадром твоего понимания, не все смыслы раскрываются сразу. Важен сам процесс работы.

Это можно было наблюдать на недавней выставке в музее МАММ под названием «Спасибо вам, что были снами», где, помимо работ со стеклярусом, были инсталляции с графикой и анимация. Сейчас в том же МАММ экспонируется серия «Переход», где нет ни бисера, ни стекляруса. Там графика на черных листах бумаги. По графической стилистике можно почувствовать стиль конца 1960‑х. По концепции — мир, сотканный из абсурда, воспоминаний и снов. Мир — то ли постапокалипсиса, то ли неслучившихся воспоминаний. В центре — работа с видеомэппингом. Сюжет о летнем кинотеатре, люди сидят под открытым звездным небом, дети — на заборе и на деревьях. Они смотрят в другой мир. Здесь кинотеатр является окном в космос, и поэтому он называется «Сатурн». Люди обращены туда, откуда идет свет. Их как будто втягивает. Летний кинотеатр «Сатурн» — центральная работа, а слева и справа от нее экспонируются еще десять различных, иногда мистических сюжетов, каждый из них — мини-рассказ.