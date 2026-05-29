Успейте видеть! Скульптуры Вильгения Мельникова (с реинтерпретацией римских «Борцов») показывают в Катакомбах Петрикирхе до 31 мая

22 мая в пространстве «Катакомбы Петрикирхе» открылась выставка Вильгения Мельникова «Я могу бросить курить». Художник работает на стыке экспериментальной скульптуры и философской практики. В новом проекте он исследует, как быстро люди становятся заложниками повторяющегося бессознательного поведения, насколько сложно совершить сдвиг, перестроить свою реальность и выйти за пределы возможностей.

Центральный экспонат — реинтерпретация древнеримской скульптуры «Борцы» («Борцы Уффици», «Панкратионисты»). Мельников воссоздал образ в авторской технике: он смял работу ковшом экскаватора. Пластическая деформация помогает художнику обнажать скрытые структуры реальности, а в проекте «Я могу бросить курить» становится метафорой экзистенциального сдвига.