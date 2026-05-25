В «Метамодернистах» открыли «Клочья, обрывки, хвостики» — персональную выставку Наташи Шалиной

В галерее «Метамодернисты» стартовала персональная выставка Наташи Шалиной «Клочья, обрывки, хвостики». Проект исследует непроизвольную память, которую создают не сознательные усилия, а чувства. Артефакты в экспозиции: фарфоровые осколки, перчатки, старые фотографии — выступают носителями истории.

Наташа Шалина занимается графикой, живописью, книжной иллюстрацией, инсталляцией и поэзией. Ее работы появлялись в галереях «Борей» и Artstory, на ярмарках |catalog| и 1703. Опыт, переживания, воспоминания и детские истории художница воплощает в формах, характерных для наивного искусства.

В новом проекте Наташа заимствует понятие непроизвольной памяти из нейробиологии, при этом опирается на культурную рефлексию о чувственной работе с прошлым — «Клочья, обрывки, хвостики» вдохновлены наследием Марселя Пруста. От знаменитого писательского пассажа о запахах и вкусах, которые оживляют прошлое, Наташа пришла к эстетике «found objects» (превращает повседневные предметы в арт-объекты) и японскому искусству реставрации керамики «кинцуги».