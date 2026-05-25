В «Метамодернистах» открыли «Клочья, обрывки, хвостики» — персональную выставку Наташи Шалиной

Наташа Шалина
В галерее «Метамодернисты» стартовала персональная выставка Наташи Шалиной «Клочья, обрывки, хвостики». Проект исследует непроизвольную память, которую создают не сознательные усилия, а чувства. Артефакты в экспозиции: фарфоровые осколки, перчатки, старые фотографии — выступают носителями истории.
Наташа Шалина занимается графикой, живописью, книжной иллюстрацией, инсталляцией и поэзией. Ее работы появлялись в галереях «Борей» и Artstory, на ярмарках |catalog| и 1703. Опыт, переживания, воспоминания и детские истории художница воплощает в формах, характерных для наивного искусства.
В новом проекте Наташа заимствует понятие непроизвольной памяти из нейробиологии, при этом опирается на культурную рефлексию о чувственной работе с прошлым — «Клочья, обрывки, хвостики» вдохновлены наследием Марселя Пруста. От знаменитого писательского пассажа о запахах и вкусах, которые оживляют прошлое, Наташа пришла к эстетике «found objects» (превращает повседневные предметы в арт-объекты) и японскому искусству реставрации керамики «кинцуги».
«Когда вы поднимаете осколок на блошином рынке, вы совершаете акт "нахождения". Ценность вещи определяется не ее стоимостью, а контекстом и вашим личным выбором. Вещь перестает быть мусором и становится носителем истории. Поломка и ремонт — это не то, что нужно скрывать, а важная часть биографии предмета. Согласно философии кинцуги, "разбитость" вашей памяти или предметов становится их главным достоинством. Вы не пытаетесь сделать вид, что годы не прошли, вы подчеркиваете их след "золотом" своего внимания», — объясняет Шалина.
«Клочья, обрывки, хвостики» в экспозиции до 28 июня на Ефимова, 5. Вход свободный.
