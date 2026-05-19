В галерее «Матисс Клуб» покажут «Край картины» — ретроспективу живописи и графики Ивана Сотникова

19 мая галерея «Матисс Клуб» открывает ретроспективную выставку Ивана Сотникова «Край картины». В экспозицию войдут живопись и графика разных лет, в том числе авторские хиты: «Машинки» и «Пришельцы».

Музыкант и священник, философ и мифотворец Иван Сотников в своей практике объединял наследие первой волны русского авангарда и ленинградских нонконформистов газаневского периода. Он входил в объединения «Новые художники» и «Митьки», стал сооснователем группы «ОЛЖИР» и участвовал в концертах «Поп-механики».

Сотников наполнял живопись, графику и объекты цитатами и оммажами. Мастера не стало в 2015-м. Сейчас его работы хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, ММОМА и ЦВЗ «Манеж».