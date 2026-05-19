В галерее «Матисс Клуб» покажут «Край картины» — ретроспективу живописи и графики Ивана Сотникова

Выставка стартует 19 мая.
Иван Сотников. Смертельный номер. 2014
19 мая галерея «Матисс Клуб» открывает ретроспективную выставку Ивана Сотникова «Край картины». В экспозицию войдут живопись и графика разных лет, в том числе авторские хиты: «Машинки» и «Пришельцы».
Музыкант и священник, философ и мифотворец Иван Сотников в своей практике объединял наследие первой волны русского авангарда и ленинградских нонконформистов газаневского периода. Он входил в объединения «Новые художники» и «Митьки», стал сооснователем группы «ОЛЖИР» и участвовал в концертах «Поп-механики».
Сотников наполнял живопись, графику и объекты цитатами и оммажами. Мастера не стало в 2015-м. Сейчас его работы хранятся в коллекциях Третьяковской галереи, Русского музея, ММОМА и ЦВЗ «Манеж».
Проект «Край картины» подсвечивает смешанную идентичность Сотникова: между собирательным образом ленинградского андеграунда и совершенно обособленным автором. Даже в формате ретроспективы «ослепительно наглая» живопись Ивана приглашает зрителей к диалогу вне временных, возрастных и эстетических рамок. Вступать в этот разговор или нет — решает смотрящий.
Выставка работает до 8 июня на Никольской пл., 6. Вход по билетам галереи.
18+
Комментарии (0)