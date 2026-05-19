Персональная выставка Максима Имы «Защита девелоперского проекта» откроется в Marina Gisich Projects

Уличный художник представит работы на бумаге.

Максим Има. Защита девелоперского проекта
Максим Има. Защита девелоперского проекта

23 мая в галерее Marina Gisich Projects стартует выставка «Защита девелоперского проекта». Стрит-артист Максим Има (лауреат премии Собака.ru «ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга» — 2020!) покажет не характерные для своей художественной практики работы на бумаге. Проект курирует Мария Туркина.

Максим много лет работал с уличной средой как пространством спонтанного высказывания. Он начинал с абстракций, а позднее пришел к текстовым надписям. Образы: вымышленные персонажи, встроенные в трещины стен, люки и фактуры города — рождались, взаимодействовали с окружающей средой и неизбежно исчезали под слоями времени и краски. Эта эфемерность становилась частью их «жизни». Переход к бумаге меняет логику изображения: персонажи утрачивают тела, действие, контекст и собираются в плотные замкнутые композиции.

Набор выразительных средств у плоскостных работ ограничен — это привело художника к эксперименту с самоконтролем и повторяемостью. Название выставки подчеркивает, как замкнутая система с предельной плотностью напоминает современные девелоперские модели, в которых комфорт подменяют максимальной загрузкой пространства.

В более широком контексте выставка обращается к истории архитектуры, где тесноту интерпретируют как многозначное явление: от принципа равенства и городской общности до инструмента контроля и символа неравенства. Пространство галереи становится своего рода лабораторией, где зрителю предлагают занять позицию «жителя» системы: принять условия плотности и ограничения или попытаться выйти за их пределы.

«Защита девелоперского проекта» пройдет с 23 мая по 19 июля на набережной Фонтанки, 121. Вход по билетам галереи.

14+

