Выставку к 60-летию Сергея Бугаева-Африки откроют в Музее искусства Петербурга ХХ-ХХI веков

5 июня в Музее искусства Петербурга XX-XXI веков (МИСП) откроют выставку «Африка. Сергей Бугаев», приуроченную к 60-летию художника и артиста. В экспозицию войдут произведения Бугаева-Африки, а также архивные документы.

Сергей Бугаев-Африка играл Мальчика Бананана в фильме Сергея Соловьева «Асса», в разные годы был участником коллективов «Поп-механика», «Кино» и «Звуки Му». С 1982 года Сергей входил в арт-группу «Новые художники», созданную Тимуром Новиковым.

С начала 1990-х Бугаев последовательно обращался к феномену постсоветского состояния. Он участвовал в более чем 200 выставках, представлял персональные проекты в музеях Европы и США. В экспозицию ко дню рождения войдут ключевые серии его работ («Анти-Лисицкий», «Ребусы», «Афазия»), а также проект «Индустриальное бессознательное», впервые представленный на 48-й Венецианской биеннале в 1999 году.