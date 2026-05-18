Выставку к 60-летию Сергея Бугаева-Африки откроют в Музее искусства Петербурга ХХ-ХХI веков

Наследие Мальчика Бананана, участника «Поп-механики» и «Кино», экс-помощника депутата и эпатажного художника в экспозиции с 5 июня.

В первом ряду (слева направо): Сергей Бугаев и Андрей Крисанов. Во втором ряду (слева направо): Виктор Цой, Георгий Гурьянов, Александр Давыдов
В первом ряду (слева направо): Сергей Бугаев и Андрей Крисанов. Во втором ряду (слева направо): Виктор Цой, Георгий Гурьянов, Александр Давыдов, Джоанна Стингрей и Сергей Курехин в футболках MTV. 1980-е, архив Джоанны Стингрей

5 июня в Музее искусства Петербурга XX-XXI веков (МИСП) откроют выставку «Африка. Сергей Бугаев», приуроченную к 60-летию художника и артиста. В экспозицию войдут произведения Бугаева-Африки, а также архивные документы.

Сергей Бугаев-Африка играл Мальчика Бананана в фильме Сергея Соловьева «Асса», в разные годы был участником коллективов «Поп-механика», «Кино» и «Звуки Му». С 1982 года Сергей входил в арт-группу «Новые художники», созданную Тимуром Новиковым.

С начала 1990-х Бугаев последовательно обращался к феномену постсоветского состояния. Он участвовал в более чем 200 выставках, представлял персональные проекты в музеях Европы и США. В экспозицию ко дню рождения войдут ключевые серии его работ («Анти-Лисицкий», «Ребусы», «Афазия»), а также проект «Индустриальное бессознательное», впервые представленный на 48-й Венецианской биеннале в 1999 году.

Сергей Бугаев. Нет. 2000
Сергей Бугаев и Тимур Новиков. Ленинград. 1985
Сергей Бугаев Невидимые структуры. 1998
Сергей Бугаев-Африка со своей работой. Втор. пол. 1980-х, архив Джоанны Стингрей
Сергей Бугаев. Индустриальное бессознательное. 1999-2000
Выставка расскажет о взаимодействии Бугаева с Сергеем Курехиным, Тимуром Новиковым, Георгием Гурьяновым, Виктором Цоем и другими героями эпохи. Вместе с тем проект погрузит зрителя в художественную вселенную автора, вписав его путь в культурный контекст 1980–1990-х годов.

«Африка. Сергей Бугаев» пробудет с 5 июня по 2 августа на набережной канала Грибоедова, 101. Вход по билетам музея.

