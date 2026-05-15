На Левашовском хлебозаводе покажут проект Леонида Костина «SPAS» о границах и природе живописи

Выставка-исследование победила в номинации «Стенд года» на ярмарке Cosmoscow-2025.
Леонид Костин. SPAS. 2025
20 мая в гостиной Левашовского хлебозавода откроют выставочный проект Леонида Костина «SPAS». Пространство с иконными досками без росписи исследует феномен живописных произведений: их границы, статус и современное значение. «SPAS» признали «Стендом года» на ярмарке Cosmoscow в 2025 году.
Леонид Костин — художник, коллекционер и основатель проекта gallery___gallery. В своей дизайн-практике он создает объекты, для которых первична не физическая, а метафизическая функция. «Вещь в его представлении способна выходить за пределы повседневного — вызывать одержимость, обрастать ореолом внебытийного порядка и даже претендовать на бессмертие», — отмечает куратор и искусствовед Илья Крончев-Иванов.
Проект «SPAS» наполняют артефакты на стыке предметного дизайна и художественного жеста. Иконные доски хранят след сакрального опыта, но своей пустотой иллюстрируют вопросы о том, что есть живопись, из чего складывается материальное бессмертие, как возможно материализовать пустоту.
Левашовский хлебозавод готовит выставку вместе с нижегородской галереей FUTURO — именно она представила «SPAS» на Cosmoscow. 19 мая в 19:00 в гостиной masters пройдет артист-ток с Леонидом Костиным и основательницей FUTURO Анастасией Пановой. Спикеры расскажут о концепции проекта: как на Леонида повлияло обучение в Академии дизайна в Эйндховене и институте «База», экспедиция в Ферапонтово и фрески Дионисия. Входа на встречу бесплатный, но нужна регистрация.
«SPAS» в экспозиции с 20 мая по 14 июня на Барочной, 4а, стр. 1. Посетить выставку можно по входным билетам Левашовского хлебозавода.
