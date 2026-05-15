На Левашовском хлебозаводе покажут проект Леонида Костина «SPAS» о границах и природе живописи

20 мая в гостиной Левашовского хлебозавода откроют выставочный проект Леонида Костина «SPAS». Пространство с иконными досками без росписи исследует феномен живописных произведений: их границы, статус и современное значение. «SPAS» признали «Стендом года» на ярмарке Cosmoscow в 2025 году.

Леонид Костин — художник, коллекционер и основатель проекта gallery___gallery. В своей дизайн-практике он создает объекты, для которых первична не физическая, а метафизическая функция. «Вещь в его представлении способна выходить за пределы повседневного — вызывать одержимость, обрастать ореолом внебытийного порядка и даже претендовать на бессмертие», — отмечает куратор и искусствовед Илья Крончев-Иванов.

Проект «SPAS» наполняют артефакты на стыке предметного дизайна и художественного жеста. Иконные доски хранят след сакрального опыта, но своей пустотой иллюстрируют вопросы о том, что есть живопись, из чего складывается материальное бессмертие, как возможно материализовать пустоту.