Выставка-регрессия «Планетяне» откроется в «Пушкинской-10» ко Дню защиты детей

Она займет сразу три галереи: «Рабочий стол», «Интроверт» и «Арт-Лига». Куратором проекта выступит Кирилл Акулиничев.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой арт-центра «Пушкинская-10»

Это четырехчастный проект, построенный на соединении детской абстрактной живописи и взрослого искусства с дизайном среды.

Каждый зал — отдельная комната-инсталляция, где детские рисунки органично вплетены в работы художников или, наоборот, идут с ними в разрез. 

«Абстрактная живопись и зарождение абстрактного мышления — этот базовый этап проходят все, будь то, размазывание еды по столу, или маминой помады по стене или красок по бумаге», — говорится в сообщении.

В ход идут найденные и неосознанные предметы: быт, инструменты, вещи, которые не являются результатом специального творчества, но вдруг становятся искусством.

Вход в Арт-центр «Пушкинская-10» осуществляется с Лиговского проспекта, 53. Галерея «Рабочий стол» находится на втором этаже, «Интроверт» — на третьем этаже и «Арт-Лига» — на седьмом этаже .

12+.

