Роман Круглов проведет однодневную выставку в бывшей квартирной галерее Marina

16 мая художник и куратор Роман Круглов представит первую серию работ из своего нового проекта. Экспозиция «Я люблю живопись, живопись любит меня» пробудет всего один день в стенах бывшей квартирной галереи Marina. На выставочном вечере выступит клауд-рэп-дуэт «ГК Черные Мышата».

Роман Круглов — выпускник Петербургской Академии художеств имени Репина. Автор работает с графикой, живописью и рисунком. Его работы появлялись на выставках в Новой Третьяковке, московском ЦДХ, петербургской галерее One’s Mind. В 2024-м Круглов основал независимый кураторский проект «Салон Красоты».

В цикле «I Love Painting, Painting Loves Me» (ILPPLM) Роман стремится переосмыслить привычные подходы к созданию и распространению живописи. Через ротацию визуального языка автор ищет «сильные» стороны живописных картин как медиума и деконструирует сопутствующие этому медиуму мифы.

Открывающая серия Signs погружает зрителя в состояние тавтологии. Через найденные изображения, «дефолтные» цвета и повторение аббревиатуры ILPPLM работы запускают художественное исследование.

Экспозиция пройдет 16 мая с 19:00 до 21:30. Вход по записи в телеграм: @kruglov_rom — адрес сообщат после регистрации.

