Картину Клода Моне продали во Франции за 10,2 млн евро

Еще одна картина импрессиониста «Острова Порт-Вилле» была продана на тех же торгах за €6,45 млн (около 585,5 млн рублей). Как отметило AFP со ссылкой на аукционный дом, это рекордные показатели для произведений Моне, проданных во Франции.

Обе картины больше века находились в частных коллекциях. «Ветёй» оценивался в 6–8 млн евро, «Острова» — в 3–5 млн. Несмотря на разницу в 20 лет и 20 километров между местами создания, оба полотна изображают Сену неподалеку от Живерни — деревни, где жил художник.

Бывший директор музея Мармоттан-Моне Марианна Матьё назвала эти работы этапом на пути к знаменитым «Кувшинкам».

Мировой рекорд для Моне пока держится на отметке 110,7 млн долларов: именно столько в 2019 году в Нью-Йорке заплатили за картину «Стога».