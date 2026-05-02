Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Картину Клода Моне продали во Франции за 10,2 млн евро

Речь о полотне «Ветёй, утренний эффект», написанном в 1901 году. Работа ушла с молотка на аукционе Sotheby’s.

Фото: ToninT / Shutterstock

Еще одна картина импрессиониста «Острова Порт-Вилле» была продана на тех же торгах за €6,45 млн (около 585,5 млн рублей).  Как отметило AFP со ссылкой на аукционный дом, это рекордные показатели для произведений Моне, проданных во Франции.

Обе картины больше века находились в частных коллекциях. «Ветёй» оценивался в 6–8 млн евро, «Острова» — в 3–5 млн. Несмотря на разницу в 20 лет и 20 километров между местами создания, оба полотна изображают Сену неподалеку от Живерни — деревни, где жил художник.

Бывший директор музея Мармоттан-Моне Марианна Матьё назвала эти работы этапом на пути к знаменитым «Кувшинкам».

Мировой рекорд для Моне пока держится на отметке 110,7 млн долларов: именно столько в 2019 году в Нью-Йорке заплатили за картину «Стога».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: