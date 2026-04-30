Умер живописец и скульптор Георг Базелиц — один из основоположников «новых диких»

В возрасте 88 лет скончался немецкий художник и скульптор Георг Базелиц. О смерти неоэкспрессиониста 30 апреля сообщила газета Die Welt со ссылкой на окружение мастера.

Базелиц начал изучать живопись в 1956 году. В 1957-м студента выгнали с первого курса Высшей школы изобразительных искусств в Восточном Берлине за «политическую незрелость», поэтому он продолжил обучение в Высшей художественной школе Западного Берлина. Его откровенные работы 1960-х вызывали скандалы, вплоть до конфискации произведений с выставок прокуратурой, но уже с середины 70-х годов художник добился всемирной известности.

На своих полотнах Базелиц изображал фигуры перевернутыми. Он отводил привычным образам роль фона, чтобы подчеркнуть автономию живописи от традиционной реальности.

Мастер был близок к «новым диким», которые наследовали классическому немецкому экспрессионизму и французскому фовизму. Движение стремилось к импульсивному эмоциональному самовыражению — в этом авторы противопоставили себя концептуальному искусству и гиперреализму. Неоэкспрессионизм, к которому также относят наследие Базелица, вернул в искусство фигуративность, цвет и спонтанные методы создания произведений.