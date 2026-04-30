Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Умер живописец и скульптор Георг Базелиц — один из основоположников «новых диких»

Художнику было 88 лет.

Getty Images/Hannes Magerstaedt/Contributor dzen

В возрасте 88 лет скончался немецкий художник и скульптор Георг Базелиц. О смерти неоэкспрессиониста 30 апреля сообщила газета Die Welt со ссылкой на окружение мастера.

Базелиц начал изучать живопись в 1956 году. В 1957-м студента выгнали с первого курса Высшей школы изобразительных искусств в Восточном Берлине за «политическую незрелость», поэтому он продолжил обучение в Высшей художественной школе Западного Берлина. Его откровенные работы 1960-х вызывали скандалы, вплоть до конфискации произведений с выставок прокуратурой, но уже с середины 70-х годов художник добился всемирной известности.

На своих полотнах Базелиц изображал фигуры перевернутыми. Он отводил привычным образам роль фона, чтобы подчеркнуть автономию живописи от традиционной реальности.

Мастер был близок к «новым диким», которые наследовали классическому немецкому экспрессионизму и французскому фовизму. Движение стремилось к импульсивному эмоциональному самовыражению — в этом авторы противопоставили себя концептуальному искусству и гиперреализму. Неоэкспрессионизм, к которому также относят наследие Базелица, вернул в искусство фигуративность, цвет и спонтанные методы создания произведений.

Георг Базелиц. Кто-то пишет мой портрет. 2002
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Георг Базелиц. Кто-то пишет мой портрет. 2002

Георг Базелиц. Зима. 2005. Музей Альбертина, Вена
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Георг Базелиц. Зима. 2005. Музей Альбертина, Вена

В конце 1990-х Базелиц начал серию «Русские картины», в которой переосмыслял (точнее, переворачивал) произведения соцреализма. Немец сделал ироничные оммажи полотнам «Ленин в Смольном» Исаака Бродского, «На старом уральском заводе» Бориса Иогансона, «Опять двойка» Федора Решетникова, «Дочь советской Киргизии» Семена Чуйкова, «Сбор помидоров» Зинаиды Ковалевской и другим образчикам Культуры Два.

Георг Базелиц. На старом уральском заводе (Борис Иогансон). 1999
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Георг Базелиц. На старом уральском заводе (Борис Иогансон). 1999

Георг Базелиц. Сбор помидоров (Зинаида Ковалевская). 1999
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Георг Базелиц. Сбор помидоров (Зинаида Ковалевская). 1999

В 2015-м работы мастера показали в Русском музее на выставке «Георг Базелиц. Как это начиналось… Живопись и графика последнего двадцатилетия». В собрание Музея Людвига в Русском музее входит его диптих «Бутылка и орел».

18+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: