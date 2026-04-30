Музей городской скульптуры покажет работы ленинградского семидесятника Михаила Ершова

7 мая в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры начнет работу выставка «Михаил Ершов. Встреча». В экспозицию среди прочих войдут «Кариатида» из шамота, гипсовые скульптуры «Торс» и «Купальщица». Покажут керамику и графику Инны Тумановой-Ершовой, спутницы жизни автора, а также работы его ближнего круга: Сергея Борисова, Романа Даруева, Игоря Васюкова, Павла Пронина и Евгения Бойкова.
В историю искусств позднесоветского Ленинграда Ершов вошел как молодой художник поколения семидесятников. Он не игнорировал явления официальной советской жизни, но отражал их с самобытным критическим взглядом.
Скульптор чувствовал эпоху и передавал в своем творчестве дух социалистических строек, послевоенной романтики и трудовых подвигов. При этом культурные институции с сомнением относились к его знаменитым женским фигурам, наделенным архаической пластикой и природными мотивами, и предлагали вместо них выставлять портреты. В 90-х и нулевых на смену монументальным скульптурам мастера пришли небольшие произведения с образами матери и ребенка.
Работы Ершова находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, Музея городской скульптуры, МИСПа, а еще в частных коллекциях Англии, Франции, Германии, Австрии и Швеции. В Новом зале Музея городской скульптуры экспонаты объединит тема встречи: зрителя — с автором, разных по характеру произведений и художников — друг с другом.
«Михаил Ершов. Встреча» пробудет с 7 по 31 мая в Чернорецком переулке, 2. Вход по билетам музея.
