Музей городской скульптуры покажет работы ленинградского семидесятника Михаила Ершова

Скульптор чувствовал эпоху и передавал в своем творчестве дух социалистических строек, послевоенной романтики и трудовых подвигов. При этом культурные институции с сомнением относились к его знаменитым женским фигурам, наделенным архаической пластикой и природными мотивами, и предлагали вместо них выставлять портреты. В 90-х и нулевых на смену монументальным скульптурам мастера пришли небольшие произведения с образами матери и ребенка.

Работы Ершова находятся в собраниях Русского музея, Третьяковской галереи, Музея городской скульптуры, МИСПа, а еще в частных коллекциях Англии, Франции, Германии, Австрии и Швеции. В Новом зале Музея городской скульптуры экспонаты объединит тема встречи: зрителя — с автором, разных по характеру произведений и художников — друг с другом.

«Михаил Ершов. Встреча» пробудет с 7 по 31 мая в Чернорецком переулке, 2. Вход по билетам музея.

