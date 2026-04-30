Пикассо в «Брусницыне»! 61 литографию испанского мастера — от «голубого» периода до «Герники» — покажут на выставке в июне

В экспозицию «Пабло Пикассо. Параграфы» войдут оттиски из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции.

Пабло Пикассо. Моей дорогой Жаклин
5 июня в арт-центре при культурном квартале «Брусницын» открывается выставка «Пабло Пикассо. Параграфы». В экспозиции представят 61 литографию из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Проект подсвечивает основные этапы творчества мастера: ранние работы, «голубой» период, аналитический и синтетический кубизм, эскизы к самому знаменитому произведению художника «Герника», поздние серии «Торос и торерос» и «Война и мир».

Из ранних работ покажут серию «Голубой цвет Барселоны» (Les Bleus de Barcelone). Во время ее создания Пикассо фактически жил на два города: в Барселоне и в Париже. Художник изображал влюбленные парочки, сцены в кафе и кабаре.

К «голубому» периоду относят работы этой же серии, в которых многоцветие меняется серо-голубым и темно-синим тонами. В цветах печали, одиночества и тоски отразились переживания Пикассо после потери близкого друга — художника Карлоса Касагемаса. Вместо оптимистичных сюжетов появляются портреты одиноких женщин и мужчин, матерей с детьми, сумасшедших и стариков.

Пабло Пикассо. Влюбленные на улице
Пабло Пикассо. Голова женщины с локоном
Пабло Пикассо. Герника (Этюд)
Пабло Пикассо. Торос и торерос
Пикассо относят к основоположникам кубизма — для представителей направления характерно пристальное внимание к форме предмета и его структуре. Принципам аналитического и синтетического кубизма следует авторская серия «Папье-Колле» (Papiers Colles). Техника коллажа позволяла испанцу разбивать изображение на плоскости, препарировать объекты и выявлять невидимую рациональную суть вещей.

Также на выставке «Параграфы» появятся 37 эскизов картины Пикассо «Герника», написанной в мае 1937 года по заказу правительства Испанской Республики для павильона на Всемирной выставке в Париже. Название и сюжет полотна отсылают к фашисткой бомбардировке баскского городка Герники в апреле 1937-го.

Послевоенное творчество Пикассо вдохновлено, в частности, корридой: бой быков можно увидеть в серии «Торос и торерос» (Toros y Toreros). Завершают выставку работы из серии «Война и мир».

Проект «Пабло Пикассо. Параграфы» пробудет с 5 июня по 8 ноября на Кожевенной линии, 30 (на входе в арку сразу направо, 3 этаж). Вход по билетам арт-центра.

16+

