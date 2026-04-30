Пикассо в «Брусницыне»! 61 литографию испанского мастера — от «голубого» периода до «Герники» — покажут на выставке в июне

5 июня в арт-центре при культурном квартале «Брусницын» открывается выставка «Пабло Пикассо. Параграфы». В экспозиции представят 61 литографию из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Проект подсвечивает основные этапы творчества мастера: ранние работы, «голубой» период, аналитический и синтетический кубизм, эскизы к самому знаменитому произведению художника «Герника», поздние серии «Торос и торерос» и «Война и мир».

Из ранних работ покажут серию «Голубой цвет Барселоны» (Les Bleus de Barcelone). Во время ее создания Пикассо фактически жил на два города: в Барселоне и в Париже. Художник изображал влюбленные парочки, сцены в кафе и кабаре.

К «голубому» периоду относят работы этой же серии, в которых многоцветие меняется серо-голубым и темно-синим тонами. В цветах печали, одиночества и тоски отразились переживания Пикассо после потери близкого друга — художника Карлоса Касагемаса. Вместо оптимистичных сюжетов появляются портреты одиноких женщин и мужчин, матерей с детьми, сумасшедших и стариков.